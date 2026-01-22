BTSO MESYEB: Türkiye'nin Nitelikli ve Belgeli İş Gücünün Adresi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), kuruluşundan bu yana Türkiye genelinde kapsamlı sınav ve belgelendirme hizmetleri sunuyor. Merkez, iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlarken sektörlerin belgeli personel ihtiyacını karşılamada önemli rol oynuyor.

Kapsam, akreditasyon ve kapasite

MESYEB, 11 sektörde makine, metal, otomotiv, kaynak, inşaat, plastik, enerji, asansör, tekstil, elektrik-elektronik, lojistik, maden ve kişisel hizmetler alanlarında sınav ve belgelendirme hizmeti veriyor. 112 ulusal yeterlilik kapsamında faaliyet gösteren merkez, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre TÜRKAK akreditasyonuna sahip.

Türkiye genelinde 60'tan fazla şehirde sınav programları düzenleyen MESYEB, bugüne kadar 125 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) içindeki modern binasında 76 meslekte kendi bünyesinde sınav yapabilen Türkiye'nin tek merkezi konumunda bulunuyor. Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş 250'yi aşkın belgelendirme kuruluşu arasında en geniş yetki kapsamına sahip kuruluşlardan biridir.

Otomotivde yeni nesil yetkinlikler

MESYEB, otomotiv sektöründe yeşil dönüşüme uyum sağlamak amacıyla adımlar atıyor. 2025 yılında elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine yönelik çalışmalar çerçevesinde, BUTGEM ile yürütülen Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin etkin kullanımı için batarya elektrikli araç bakım onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısı ve elektrikli araç montaj elemanı gibi yeni nesil yeterlilikleri programına dahil etti. Bu adım, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına doğrudan cevap veriyor.

Asansör ekipmanlarında ilk ve tek test merkezi

BTSO MESYEB, Türkiye'nin ilk ve tek Asansör Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen merkezde; asansör emniyet frenleri, tamponlar, hız regülatörleri, otomatik kapılar, motorlar ve frenler gibi kritik ekipmanların test ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Uluslararası standartlar doğrultusunda donatılan merkez, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile imzalanan protokol sayesinde CE belgelendirme süreçlerinde de aktif rol üstleniyor. Böylece üreticiler test ve Ar-Ge faaliyetlerinde dışa bağımlılıktan kurtularak zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

BTSO'nun vizyonu ve teşvik çağrısı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, nitelikli iş gücüne erişimin iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Burkay, MESYEB'in iş kazalarının azaltılması ve sektörlerin belgeli çalışanlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirterek merkezimizin kapasite bakımından Türkiye'nin önde gelen belgelendirme kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.

Burkay, merkez bünyesindeki Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nin kritik bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Merkezimiz, Türkiye’de üretilen güvenlik ekipmanlarının önemli bir bölümünün Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Üreticilerimiz, ürünlerinin test ve geliştirme süreçlerinde artık yurt dışına bağımlı değil. Üretilen bilgi ve teknoloji sayesinde ülkemiz asansör sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücü her geçen gün artıyor." dedi.

Ayrıca Burkay, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belge teşviklerinin yeniden yürürlüğe alınması gerektiğini belirterek, 2022 yılına kadar uygulanan devlet teşviklerinin mesleki yeterlilik sisteminin güçlenmesinde çok değerli olduğunu ve bu teşviklerin yeniden devreye alınması ya da kısmi oranlarla sürdürülmesinin faydalı olacağını kaydetti.

BTSO'nun 2030 vizyonu çerçevesinde yüksek katma değer, teknoloji derinleşmesi ve yeşil dönüşüm odaklı projeler arasında MESYEB'in önemli bir yer tuttuğunu ve nitelikli iş gücünün Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin temel unsurlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

