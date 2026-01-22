Semih Balaban’dan Karne Hediyesi: Yeni Mahalle’de Buz Pisti 23 Ocak’ta

Semih Balaban’dan karne hediyesi: Yeni Mahalle’de buz pisti açılıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencileri unutmadı. Sömestr tatilinde çocukların gönüllerince eğlenebilmesini isteyen Eğitimci Başkan, Yeni Mahalle’de kurulan pistte çocuklara buz patenini öğrenme fırsatı sunuyor.

Özel bir işletmenin Yeni Mahalle’de bulunan eski tabakhane arsası üzerinde kurduğu buz pisti, 23 Ocak Cuma günü faaliyete girecek. Yunusemre ilçe sınırları içindeki okullarda okuyan öğrenciler, karneleri ile buz pistine gidip bir sefere mahsus Yunusemre Belediyesi’nin karne hediyesi kapsamında ücretsiz yararlanabilecek.

Karnelerle ücretsiz, ekipman ve eğitim sağlanacak

Öğrencilere burada gerekli ekipmanlar temin edilecek ve uzman eğiticiler eşliğinde eğitim alma imkanı sunulacak. Önceden buz pateni eğitimi almış öğrenciler serbestçe kayabilecek; eğitim almamış çocuklar ise uzmanlar tarafından yönlendirilecek ve temel becerileri öğrenecekler.

Semih Balaban açıklamasında: Öğrencilerimiz yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ilk yarısını tamamladı, karnelerini alarak ara tatile çıktı. Öğrencilerimizin de stres atmaya ihtiyacı var. Onlara, Manisa’da ilk defa kurulan pistte buz pateni yaparak eğlenme ve stres atma olanağı sağlıyoruz. Çocuklarımız sporun çok merak ettikleri bir branşıyla tanışacak. Onlara orada ekipmanlar sağlanacak. Karnelerini alıp gitmeleri yeterli. Önceden eğitimini alan çocuklarımız gönlünce buz pateni yapabilecekken hiç eğitimi olmayan evlatlarımız da uzman eğiticilerden bu sporu öğrenebilecekler. İlçemizde sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz

Yunusemre Belediyesi, bu uygulamayla öğrencilerin sömestr tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesini hedefliyor.

