Çorum'da TÜBİTAK Kış Akademisi Başladı: Bilim Çorum Öğrencilerle Buluştu

Çorum Belediyesi bünyesindeki Bilim Çorum, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor. Program, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak eş zamanlı yürütülen TÜBİTAK destekli etkinlikler kapsamında başladı ve öğrencilerin bilimsel merakını artırmayı, keşfetme duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program İçeriği

Bilim Çorum'da iki ayrı akademide uygulamalı ve zengin içerikli eğitimler sunuluyor. Akademi-1 kapsamında fizik, biyoloji ve matematik alanlarında dersler verilirken; Akademi-2'de astronomi, uzay ve havacılık ile teknoloji konuları ele alınıyor. Katılımcılar uygulamalı dersler, bilim söyleşileri ve aile katılımlı bilim atölyeleri aracılığıyla bilimin günlük yaşamla bağını deneyimleme fırsatı bulacak.

Değerlendirme, Katılım ve Ödüller

Programa düzenli katılım sağlayan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek. 31 Ocak tarihinde yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olanlar Başarı Belgesi almaya hak kazanacak; sınavda dereceye giren ilk üç öğrenciye ise TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları hediye çeki takdim edilecek. Katılım kontenjanı, karne notu yüksek ve çeşitli yarışmalara katılarak puan elde eden öğrenciler arasından puan ortalaması en yüksek olan ilk 20 öğrenci ile sınırlandırıldı.

Bilim ve keşif dolu bir hafta boyunca öğrenciler, Bilim Çorum'da bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşarak yeni ufuklara yolculuk yapacak.

