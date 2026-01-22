BUÜ ve Kıvam Grup İnşaat'tan Mühendis Adaylarına Burs ve Staj Desteği

BUÜ ile Kıvam Grup İnşaat arasında mühendislik öğrencilerine burs ve staj imkanı sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:25
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Kıvam Grup İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında, mühendislik fakültesi öğrencilerine burs ve staj imkanı sağlayacak kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı.

Tören ve katılımcılar

Protokol imza töreni, Rektörlük B Salonunda gerçekleştirildi. Törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kıvam Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, BUÜ Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü ile kurum personeli katıldı.

Rektör Yılmaz'ın mesajı

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin bir araştırma üniversitesi kimliğini vurgulayarak akademik dinamizmi artırmak için ulusal ve uluslararası projelere önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, üniversitenin öz kaynaklarına ek olarak sanayi ve ekonomi dünyasındaki dış paydaş katkılarının hayati olduğunu; bu tür işbirliklerinin sadece finansal destek sağlamadığını, öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle erken temas kurarak mesleki deneyim kazanmalarına olanak tanıdığını ifade etti.

Kıvam Grup'tan eğitim vurgusu

Kıvam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macid İlker, BUÜ gibi 50 yıllık köklü bir eğitim kurumu ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. İlker, inşa ettikleri geleceğin sadece yapılarla değil, donanımlı gençlerle mümkün olacağını vurgulayarak, şirketin öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve teorik eğitimi saha tecrübesiyle desteklemeyi amaçladığını belirtti. İlker ayrıca sosyal sorumluluk bilinciyle Bursa’nın nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı görev bildiklerini ifade etti.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol kapsamında, BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören, akademik başarısı yüksek ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs desteği sağlanacak. Ayrıca protokol, öğrencilere staj, teknik araştırma ve deneyim paylaşımı gibi akademik ve mesleki gelişim fırsatları da sunuyor.

Taraflar, bu işbirliğiyle üniversitenin akademik birikimi ile sanayinin deneyimini karşılıklı etkileşim içinde büyüterek Bursa ekonomisine ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedefliyor.

