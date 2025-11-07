BARÜ ve Muş Alparslan Üniversitesi Akademik İş Birliği Protokolü İmzaladı

Bartın Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi, ortak proje, yayın, etkinlik ve öğrenci değişimini kapsayan akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:40
Protokol Rektörlük Senato Salonu'nda Atıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) arasında akademik ve bilimsel çalışmaları güçlendirmek amacıyla yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Rektörlük Senato Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile MAUN Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican tarafından paraflandı.

Protokolün Kapsamı

Taraflar, protokolle birlikte ortak proje, araştırma ve bilimsel yayın gerçekleştirilmesini; kongre, sempozyum ve konferans gibi ortak akademik faaliyetlerin düzenlenmesini hedefliyor. Ayrıca protokol, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenci değişimi programlarının desteklenmesini ve çeşitli sportif, kültürel ile sanatsal aktivitelerin ortaklaşa yürütülmesini de içeriyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, protokolün her iki üniversite için hayırlı olmasını dileyerek, iş birliğine gösterdiği yakın ilgi ve katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican'a teşekkür etti.

