BARÜ Yetkili Sınav Merkezi: TOEFL IBT, Cambridge, Oxford ve Burlington

Bartın Üniversitesi, TOEFL IBT, Cambridge Linguaskill General, Oxford Test of English ve Burlington VTest için yetkili sınav merkezi oldu; bölgeye önemli avantajlar sunacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:35
Bartın Üniversitesi (BARÜ) yetkili sınav merkezi oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ), uluslararası geçerliliğe sahip TOEFL IBT, Cambridge Linguaskill General, Oxford Test of English ve Burlington VTest için gerekli protokolleri tamamlayarak yetkili sınav merkezi oldu.

Sınavların eşdeğerliği

TOEFL IBT, Cambridge Linguaskill General ve Oxford Test of English sınavlarının ÖSYM tarafından eşdeğerliği bulunuyor.

Uygulama ve hedef kitle

Sınavlar, üniversite öğrencilerinden çalışanlara; işverenlerden ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere kadar geniş bir katılımcı yelpazesine göre hazırlanıyor. Bilgisayar tabanlı bu sınavlar, Bartın Üniversitesi Uluslararası Sınav Merkezi’nde modern ekipmanlarla donatılmış laboratuvarda gerçekleştirilecek.

Bölgesel katkı

Böylece BARÜ, yenilikçi eğitim vizyonu çerçevesinde Burlington VTest ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği bulunan Oxford Test of English ve Cambridge Linguaskill General sınavları için Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan devlet üniversiteleri arasında tek yetkili sınav merkezi olarak hizmet verecek.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, uluslararası geçerliliğe sahip dil sınavlarının BARÜ’de uygulanmasının öğrencilere ve bölgeye önemli imkânlar sunacağını belirterek, çalışmalarından dolayı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

