Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. dönem eğitimleri başladı

Başiskele Belediyesi tarafından çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. dönem eğitimleri başladı. Proje, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatlarıyla 2019 yılında hayata geçirildi ve ilçede ikamet eden 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim desteği sürüyor.

Eğitimler, Bahçecik Şehitekrem Mahallesi'ndeki Çocuk Üniversitesi binasında, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çarşamba ve perşembe günleri 16.00-19.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

8 farklı branşta ücretsiz eğitim

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz hizmet veren akademide öğrenciler şu branşlarda eğitim alıyor: Robot Teknolojileri, Yaşayan Matematik, Eğlenceli Bilim ve Deney, Kişisel-Sosyal Gelişim, Resim ve Tasarım, El Sanatları, Eğitici Drama ve Akıl Oyunları.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA KURULAN BAŞİSKELE ÇOCUK AKADEMİSİ'NDE 6. DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI.