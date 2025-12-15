DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,18 -0,03%
ALTIN
5.960,34 -1,06%
BITCOIN
3.835.316,04 -1,31%

Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. Dönem Eğitimleri Başladı

Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. dönem eğitimleri başladı. 3-8. sınıf öğrencilerine uzman eğitmenlerle ücretsiz, 8 branşta eğitim veriliyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:20
Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. Dönem Eğitimleri Başladı

Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. dönem eğitimleri başladı

Başiskele Belediyesi tarafından çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. dönem eğitimleri başladı. Proje, Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatlarıyla 2019 yılında hayata geçirildi ve ilçede ikamet eden 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim desteği sürüyor.

Eğitimler, Bahçecik Şehitekrem Mahallesi'ndeki Çocuk Üniversitesi binasında, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çarşamba ve perşembe günleri 16.00-19.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

8 farklı branşta ücretsiz eğitim

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz hizmet veren akademide öğrenciler şu branşlarda eğitim alıyor: Robot Teknolojileri, Yaşayan Matematik, Eğlenceli Bilim ve Deney, Kişisel-Sosyal Gelişim, Resim ve Tasarım, El Sanatları, Eğitici Drama ve Akıl Oyunları.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA KURULAN BAŞİSKELE ÇOCUK AKADEMİSİ'NDE 6. DÖNEM EĞİTİMLERİ BAŞLADI.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ADÜ’nün 2026 Bütçesi Netleşti: 7 Milyar 987 Milyon 86 Bin TL Onaylandı
2
Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme: 191 Kursta 4 bin 802 Kursiyer
3
Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi XPERTSTEM Başarısı: 80 Öğrenci Dünya Finallerinde
4
Erzurum'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı
5
Köyceğizli Öğretmenlere 'Proje Hazırlama' Eğitimi Tamamlandı
6
TOGÜ'de Üretime Dayalı Eğitim Güçleniyor: Rektör Yılmaz Mantar Tesisini İnceledi
7
Başiskele Çocuk Akademisi'nde 6. Dönem Eğitimleri Başladı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri