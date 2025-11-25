Başkan Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Öğretmenlerle Buluştu

Ziyaretler ve kutlama programı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenleri yalnız bırakmadı. Gün kapsamında ilk durak olarak Şehit Polis Veli Kabalay Çocuk Gelişim Merkezi öğretmenlerini ziyaret eden Tatık, kutlama mesajları ile birlikte tebrik kartlarını takdim etti.

Çocuk Gelişim Merkezi ziyareti sonrası Başkan Tatık, Tavas Sait Kalaycı Ortaokulu tarafından Tavas Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösterileri keyifle izleyen Tatık, programın ardından öğretmenlerle sohbet ederek onların gününü kutladı.

Başkan Tatık programda şu ifadeleri kullandı:

"Tavas Belediyesi Şehit Polis Veli Kabalay Çocuk Gelişim Merkezi ve Sait Kalaycıoğlu Ortaokulu tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programında değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Eğitimin ilk adımlarında miniklerimizin hayatına dokunan öğretmenlerimizle sohbet ettik. 24 Kasım'a özel hazırladığımız tebrik kartlarımızı da takdim ettik. Sevgi dolu çalışmaları ve çocuklarımıza sundukları rehberlik için kendilerine teşekkür ediyorum.

Tavas Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesine büyük önem veriyoruz; merkezimiz ve öğretmenlerimizle bu yolda özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı günde emekleriyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Tavas Belediyesi yetkilileri, öğretmenlere yönelik çalışmaların ve eğitim desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, 24 Kasım vesilesiyle eğitim emekçilerine teşekkür etti.

