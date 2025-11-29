BAU'da 'Kırık Tabaklar' Sergisi: Filistin Yemekleriyle Dayanışma

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Filistin kültürüne ait yemekleri kırık tabaklarda sergiledi. Etkinlik, Filistin’de yaşanan insani krize ve kültürel yaşama dikkat çekmeyi amaçladı.

Etkinlik ve sergilenen lezzetler

Etkinlik için BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Ozan Özer, Öğr. Gör. Gözde Yılmaz Kara ve öğrenciler tarafından hazırlanan yemeklerde; Humus, Mansaf, Musakhan ve Ma’amoul gibi Filistin’e özgü tatlar yer aldı. Filistinli gastronomi öğrencilerinin de katkı sunduğu hazırlıklar, servislerin kırık tabaklarda yapılmasıyla sembolik bir anlatıma dönüştü.

Sergide ayrıca Filistin kültüründe barış ve bereketi simgeleyen zeytin ile renkleri dolayısıyla Filistin bayrağı sembolü haline gelen karpuz dilimleri gibi öğeler de yer aldı.

Rektör Esra Hatipoğlu: "Dayanışma ve destek vurgusu"

Etkinliğe BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, akademisyenler ile Türk ve Filistinli öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin yakından takip ettiği; Filistin, Gazze’de yaşanan İsrail’in askeri operasyonları ve soykırım sebebiyle on binlerce insan, çocuk hayatını kaybederken, yüzbinlerce insan yaralandı ve sistematik kıtlık ve açlık şartlarında yaşamaya mahkum edildi. Bugün Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüzün gerçekleştirdiği ‘Kırık Tabaklar’ temalı organizasyonumuzda gastronomi öğrencilerimiz bizler için Filistin yemekleri hazırladılar, her birine emekleri için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bir arada olduğumuz bu anlamlı organizasyon, temelinde yaşanan insanlık dramını kelimelerin ötesinde hissettiriyor. Üniversitemizde eğitim gören çok sayıda Filistinli öğrencimiz bulunuyor ve onlara her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Ancak sahadaki gerçeği birebir yaşamayanların, oradaki acıyı tam olarak hissetmesinin kolay olmadığının da farkındayım. Bu nedenle, öğrencilerimizin bu farkındalıkta olup BAU ailesi ile bu kıymetli anı paylaşmaları ve dayanışmanın güçlenmesine imkan sağlamaları bizim için büyük önem taşımaktadır. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Prof. Dr. Kazım Ozan Özer: "Kültürün ve ritüellerin yansıması"

Etkinliğin koordinatörlerinden Prof. Dr. Kazım Ozan Özer, serginin amacını ve sundukları lezzetlerin taşıdığı anlamı şöyle anlattı:

"Yemekler toplumların binlerce yıllık geleneklerinden, kültürlerinden, yaşam deneyimlerinden ve özel anlarından izler taşırlar. Bugün sergilediğimiz yemekler de zeytinden kekiğe, pirinç tanesinden portakala; mansaftan molokhiya’ya Filistin’in kaybolmayacak kültürünün, geleneklerinin ve ritüellerinin bir yansımasıydı"

Özer sözlerine şöyle devam etti: "29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü kapsamında üniversitemizde Filistin yemek kültürünü ve ritüellerini yaşatan bir etkinlik düzenledik. Filistin’e özgü yemekleri hazırlayarak kırık tabaklarda sergiledik. Bu tercihimizin amacı, günün anlam ve önemine bağlı kalarak, Filistin halkının yaşadığı yıkımı ve kültürlerinin tüm zorluklara rağmen var olma mücadelesini sembolik bir biçimde ifade etmekti."

Organizasyon, gastronomi öğrencilerinin emekleri ve farklı topluluklardan katılımcıların birlikteliğiyle hem kültürel bir sunum hem de farkındalık yaratma amaçlı bir etkinlik olarak kayda geçti.

