Bayburt'ta Açık Öğretim Sınavları İçin Bölge Sınav Yürütme Kurulu Toplandı

Toplantı Detayları

Bayburt'ta açık öğretim kurumları sınavlarının huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Bölge Sınav Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlık etti. Toplantıda, Bakanlık Müfettişi Ali Güngör ve il genelindeki eğitim yöneticileri katıldı.

Toplantıda, açık öğretim kurumları sınavlarının il genelinde güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yönelik alınacak tedbirler ele alındı. Sınav sürecine ilişkin görev dağılımları, sınav güvenliği, salon düzenlemeleri ve koordinasyon konuları görüşüldü.

Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Ömer Faruk Kahraman, sınavların başarıyla tamamlanması için tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğini belirterek emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

