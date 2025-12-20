BUBFA'dan İlkokulda Erken Yaşta Finansal Farkındalık Projesi

BUBFA'dan ilkokul öğrencilerine yönelik finansal farkındalık projesi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik "BUBFA ile Finansal Farkındalık" projesini hayata geçirdi. Proje, çocuklara temel finansal kavramları eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarmayı amaçlıyor.

Proje ekibi

Projede danışmanlık görevini üstlenen Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban yönetiminde; Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Muhammet Taşçı, İrem Sultan Aydın, İpek Karasu, Rabia Çiçek, Nazife Kırkoç, Tuğba Bozkurt ve Minel Akar tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik katılımcıları

Düzenlenen etkinliğe Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni, Ören Yüzüncü Yıl İlkokulu Müdürü Murat Kırbıyık ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katılım sağladı.

Etkinlik detayları

Projede, ilkokulda öğrenim gören 50 öğrenciye paranın doğru kullanımı, tasarruf bilinci, ihtiyaç ve istek ayrımı ile bütçe yapmanın önemi oyun temelli uygulamalar aracılığıyla aktarıldı. Çocukların kavramları daha kalıcı öğrenmesi amacıyla 60 adet oyun kartı hazırlandı ve ihtiyaç-istek ayrımını somutlaştırmak için özel kutular oluşturuldu. Etkinlik sonunda çocuklara kumbara hediye edildi.

Hedef ve kazanımlar

"Küçük adımlar, büyük birikimler" mottosuyla yürütülen proje; çocukların erken yaşta finansal bilinç kazanmasını, günlük yaşamda doğru harcama ve tasarruf alışkanlıkları geliştirmesini hedefliyor. Oyun temelli öğrenme yaklaşımı sayesinde öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlandı ve finansal konulara yönelik olumlu farkındalık oluşturuldu.

Dekan'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban etkinlik sonunda şunları söyledi: "Bu proje ile çocuklarımızın erken yaşta finansal bilinç kazanmalarına katkı sunarken, aynı zamanda öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tasarruf, bilinçli harcama ve bütçe yönetimi gibi kavramların küçük yaşlarda kazandırılmasının, gelecekte daha bilinçli bireylerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fakülte olarak sadece akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmayıp, topluma dokunan ve sürdürülebilir farkındalık oluşturan projeleri çok önemsiyoruz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

