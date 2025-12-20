DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.475,29 -0,19%

BUBFA'dan İlkokulda Erken Yaşta Finansal Farkındalık Projesi

Balıkesir Üniversitesi BUBFA, ilkokul öğrencilerine oyun temelli eğitimle para yönetimi, tasarruf ve bütçe bilinci kazandıran "BUBFA ile Finansal Farkındalık" projesini başlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:48
BUBFA'dan İlkokulda Erken Yaşta Finansal Farkındalık Projesi

BUBFA'dan ilkokul öğrencilerine yönelik finansal farkındalık projesi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik "BUBFA ile Finansal Farkındalık" projesini hayata geçirdi. Proje, çocuklara temel finansal kavramları eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarmayı amaçlıyor.

Proje ekibi

Projede danışmanlık görevini üstlenen Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban yönetiminde; Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Muhammet Taşçı, İrem Sultan Aydın, İpek Karasu, Rabia Çiçek, Nazife Kırkoç, Tuğba Bozkurt ve Minel Akar tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik katılımcıları

Düzenlenen etkinliğe Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Bora Zihni, Ören Yüzüncü Yıl İlkokulu Müdürü Murat Kırbıyık ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katılım sağladı.

Etkinlik detayları

Projede, ilkokulda öğrenim gören 50 öğrenciye paranın doğru kullanımı, tasarruf bilinci, ihtiyaç ve istek ayrımı ile bütçe yapmanın önemi oyun temelli uygulamalar aracılığıyla aktarıldı. Çocukların kavramları daha kalıcı öğrenmesi amacıyla 60 adet oyun kartı hazırlandı ve ihtiyaç-istek ayrımını somutlaştırmak için özel kutular oluşturuldu. Etkinlik sonunda çocuklara kumbara hediye edildi.

Hedef ve kazanımlar

"Küçük adımlar, büyük birikimler" mottosuyla yürütülen proje; çocukların erken yaşta finansal bilinç kazanmasını, günlük yaşamda doğru harcama ve tasarruf alışkanlıkları geliştirmesini hedefliyor. Oyun temelli öğrenme yaklaşımı sayesinde öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlandı ve finansal konulara yönelik olumlu farkındalık oluşturuldu.

Dekan'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban etkinlik sonunda şunları söyledi: "Bu proje ile çocuklarımızın erken yaşta finansal bilinç kazanmalarına katkı sunarken, aynı zamanda öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tasarruf, bilinçli harcama ve bütçe yönetimi gibi kavramların küçük yaşlarda kazandırılmasının, gelecekte daha bilinçli bireylerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fakülte olarak sadece akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmayıp, topluma dokunan ve sürdürülebilir farkındalık oluşturan projeleri çok önemsiyoruz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ(BUBFA), SOSYAL SORUMLULUK...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ(BUBFA), SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLKOKUL DÜZEYİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR FİNANSAL FARKINDALIK PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ(BUBFA), SOSYAL SORUMLULUK...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ’de TÜBİTAK 2209 Başvuruları 4 Yılda 11 Kat Artarak 755’e Ulaştı
2
KBÜ'de Endonezya Festivali: Tiyatro, Dans ve Geleneksel Kültür Sergilendi
3
Aydıntepe'de Yerli Malı Haftası: Öğrencilere Yerli Üretim Bilinci Aşılandı
4
Muğla'da Mesleki Eğitimde Güç Birliği: PYK Toplantısı
5
Yazıköy'ün Tarihi ve Kültürel Mirası Bilim Kafe'de Ele Alındı
6
Elazığ Çocuk Eğitimevi'nde Akran Zorbalığı ve Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi
7
Köyceğiz'de Eğitim İncelemesi: İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Sahada

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025