Köyceğiz'de Eğitim İncelemesi: İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Sahada

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, saha ziyaretleri kapsamında yürütülen eğitim süreçlerini yerinde inceledi.

Ziyaret ve Bilgi Alımı

Çay, program kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'den ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Değerlendirme ve Teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Çay, ziyaret sırasında eğitim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Eğitimde güçlü bir iklimin sahadaki emekle şekillendiğini vurgulayan Çay, ilçedeki özverili çalışmalar dolayısıyla tüm eğitim camiasına teşekkür ederek başarılar diledi.

