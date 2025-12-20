DOLAR
Bilecik Şeyh Edebali ve Afyonkarahisar SBÜ Arasında Akademik İş Birliği Protokolü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitimde kapsamlı iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:27
İki üniversite bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitim alanında ortak çalışma kararı aldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesinde düzenlenen törenle, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitim alanlarında kapsamlı iş birliği hedefleniyor.

"2 üniversitenin akademik bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, akademisyenler tarafından ortak projeler yürütülmesi ve bu projelerin üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimleri aracılığıyla eş finansman modeliyle desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca ortak güdümlü veya farklı türlerde bilimsel projelerin geliştirilmesi planlanıyor. Protokol çerçevesinde lisansüstü eğitim alanında da iş birliği yapılması, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ortak danışmanlık modeliyle yürütülmesi, karşılıklı ders görevlendirmeleri yapılması ve araştırma merkezleri danışma kurullarında karşılıklı görevlendirmelere gidilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra, kurumların altyapı imkânlarının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de protokol kapsamında yer alıyor. Söz konusu iş birliği ile üniversiteler arası akademik etkileşimin artırılması, nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve lisansüstü öğrenciler için yeni araştırma olanakları oluşturulması hedefleniyor" dedi.

Protokol kapsamında BAP birimleri aracılığıyla yürütülecek eş finansmanlı projeler, ortak danışmanlık modeliyle yapılacak tez çalışmaları ve karşılıklı ders görevlendirmeleri ile kurumlar arası kaynak ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Taraflar, iş birliği çerçevesinde altyapı kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyerek akademik etkileşim ve nitelikli bilimsel üretimi artırmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

