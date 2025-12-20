DOLAR
Muğla'da Mesleki Eğitimde Güç Birliği: PYK Toplantısı

Muğla'da PYK toplantısında mesleki eğitimin niteliği ve sektör iş birliği ele alındı; Emre Çay başkanlığında projeler planlandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:47
Muğla'da Mesleki Eğitimde Güç Birliği: PYK Toplantısı

Muğla'da Mesleki Eğitimde Güç Birliği: PYK Toplantısı

Muğla’da mesleki eğitimin niteliğini artırmak ve sektörle bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ve Vizyon

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında yapıldı. Çay, mesleki eğitimin hem Muğla hem de Türkiye ekonomisi için taşıdığı kritik öneme değinerek, sektör temsilcilerinin sürece dahil olmasının öğrencilerin vizyonunu geliştirdiğini belirtti.

Sektör İş Birliği ve Destek

Toplantıda yer alan sanayi ve ticaret kesimi temsilcileri, eğitimin her aşamasında destek vereceklerini ifade etti. Katılımcılar, sanayinin ve ticaretin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün ancak koordineli çalışmalarla yetiştirilebileceğini vurguladı.

Katılımcılar ve Sonuç

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen görüşmeye, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve PYK üyeleri katıldı. Toplantı, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin planlanmasıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

