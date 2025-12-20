Kaymakam Güldoğan, Salihli'de Özel Eğitim Öğrencilerini Makamında Ağırladı

Kaymakam Güldoğan, Özel Eğitim Öğrencilerini Makamında Ağırladı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin Ayrıntıları

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Güldoğan, bir süre sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılışı yapılan Yaşam Becerileri Atölyesinde yürütülen çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Yaşam Becerileri Atölyesinde yapılan çalışmaların öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin gelişimine önemli katkı sağladığını belirten Kaymakam Güldoğan, bu tür projelerin özel öğrencilerin toplumsal yaşama daha aktif katılımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Güldoğan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

