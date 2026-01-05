DOLAR
Belirsiz Uygulamalar Özel Eğitim Kurumlarını Çıkmaza Sürükledi

Yasin İmre, belirsiz uygulamalar ve artan maliyetlerin özel eğitim kurumlarını çıkmaza soktuğunu, kalıcı düzenleme ve 27 yaş sınırının kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:32
Sektör temsilcisi Yasin İmre: Kalıcı düzenleme ve yaşam boyu hizmet talebi

Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Sivas İl Başkanı Yasin İmre, sektördeki belirsizliklerin özel eğitim kurumlarını ciddi bir çıkmaza soktuğunu belirtti.

İmre, sektörün sorunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sektöre yönelik kalıcı düzenlemelerin zorunlu olduğunu vurguladı ve özel eğitimin yalnızca bir ticaret alanı olmadığını ifade etti.

İmre şu değerlendirmeyi paylaştı: "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel ihtiyaçlı bireylerin hayata tutunabilmesi için büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Ancak artan maliyetler, yetersiz ücret politikaları ve belirsiz uygulamalar nedeniyle sektör ciddi bir çıkmaza sürüklenmiştir. Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca özel eğitim alanında kalıcı düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini söylemek istiyorum. Ekonomik baskıların kurumları zorladığını biliyoruz. Sorunların geçici çözümlerle değil, sektör temsilcileriyle istişare edilerek kalıcı ve adil düzenlemelerle çözülmesi gerekmektedir. Özel eğitimin bir ticaret alanı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde uygulanan 27 yaş sınırının kaldırılması ve engelli bireylerin bu hizmetlerden yaşam boyu yararlanabilmesi için mevzuat düzenlemesinin hayati önem arz etmektedir."

