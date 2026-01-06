Uşak Üniversitesi USEM'den İstihdama Yönelik Eğitimler: İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği

USEM, İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 68 kişiye pazarlama-perakende, 10 kişiye sigortacılık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:13
Uşak Üniversitesi USEM'den İstihdama Yönelik Eğitimler: İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği

Uşak Üniversitesi USEM'den İstihdama Yönelik Eğitimler

İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile sürdürülen iş birlikleri devam ediyor

Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (USEM), şehrin önde gelen kurumlarıyla yürüttüğü iş birlikleri çerçevesinde istihdama yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

USEM, Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle Uşak’ta faaliyet gösteren çeşitli alışveriş merkezlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen eğitim programında 68 kursiyere pazarlama ve perakende satış eğitimi verdi.

Ayrıca, nitelikli işgücü yetiştirme programı kapsamında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile yapılan iş birliği sonucu 10 kursiyere sigortacılık mesleği eğitimleri verildi.

Eğitimler, Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve ulusal yeterlikler esas alınarak planlandı. Uşak Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere; işleri organize etme, satış öncesi hazırlık yapma, müşteri ile sağlıklı iletişim kurma, alım-satım işlerini yapabilme gibi mesleki beceriler ile birlikte bu işleri yürütürken uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve temel ilk yardım esasları aktarıldı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (USEM), ŞEHRİN ÖNEMLİ KURUMLARIYLA...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (USEM), ŞEHRİN ÖNEMLİ KURUMLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ İŞ BİRLİKLERİ KAPSAMINDA İSTİHDAMA YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (USEM), ŞEHRİN ÖNEMLİ KURUMLARIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak Üniversitesi USEM'den İstihdama Yönelik Eğitimler: İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği
2
Kepez'te Ücretsiz İngilizce ve Rusça Kursları
3
Ağrı'da Halk Eğitimi Kurslarında Kadınlar Öne Çıktı
4
Anadolu Üniversitesi 2025'te 27 Bin Aday Öğrenciyi Eskişehir'de Ağırladı
5
Isparta'da Komandolar Mezun Oldu: 40’ıncı Komando Eğitim Tugayı'nda Gurur ve Duygu
6
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Sürücülü Kompanzasyon Panolarıyla Reaktif Cezaları Sıfırlıyor
7
Mersin'de Akran Zorbalığını Önleme Atölyesi: Çocuklarda Empati Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları