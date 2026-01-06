Uşak Üniversitesi USEM'den İstihdama Yönelik Eğitimler: İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği

Uşak Üniversitesi USEM'den İstihdama Yönelik Eğitimler

İŞKUR ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile sürdürülen iş birlikleri devam ediyor

Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (USEM), şehrin önde gelen kurumlarıyla yürüttüğü iş birlikleri çerçevesinde istihdama yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

USEM, Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle Uşak’ta faaliyet gösteren çeşitli alışveriş merkezlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen eğitim programında 68 kursiyere pazarlama ve perakende satış eğitimi verdi.

Ayrıca, nitelikli işgücü yetiştirme programı kapsamında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile yapılan iş birliği sonucu 10 kursiyere sigortacılık mesleği eğitimleri verildi.

Eğitimler, Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve ulusal yeterlikler esas alınarak planlandı. Uşak Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere; işleri organize etme, satış öncesi hazırlık yapma, müşteri ile sağlıklı iletişim kurma, alım-satım işlerini yapabilme gibi mesleki beceriler ile birlikte bu işleri yürütürken uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve temel ilk yardım esasları aktarıldı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (USEM), ŞEHRİN ÖNEMLİ KURUMLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ İŞ BİRLİKLERİ KAPSAMINDA İSTİHDAMA YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR.