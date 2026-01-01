Patnos'ta Minik Gazeteciler: Cengiz Topel İlkokulu 2-C'nin Sınıf Gazetesi

Öğrenciler okul haberlerini derleyip kendi gazetelerini yayımladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Cengiz Topel İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı. Minikler, okullarıyla ilgili haberlerden oluşan sınıf gazetelerini hazırlayarak ilk gazetecilik deneyimlerini yaşadı.

Çalışma, öğretmenlerin rehberliğinde yürütüldü. Öğrenciler okul içindeki etkinlikleri, sınıf faaliyetlerini ve arkadaşlarıyla ilgili haberleri titizlikle derleyip sayfalara taşıdı. Proje sürecinde haber yazımı ve kaynak bulma gibi temel gazetecilik adımları uygulamalı olarak öğretildi.

Etkinlik, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine ve özgüven kazanmalarına önemli katkı sağladı. Ayrıca çalışma sırasında takım ruhu içinde hareket ettikleri ve sorumluluk bilinci edindikleri gözlendi.

Okul yönetimi ve öğretmenler, bu tür uygulamalı etkinliklerin öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirdiğini vurguladı. Minik gazeteciler hazırladıkları sınıf gazeteleriyle takdir topladı; emek veren tüm öğrenciler ve öğretmenler tebrik edildi.

