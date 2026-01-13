Bezoar: Yüksekova'nın İlk Robotik Takımı İstanbul Yolunda

Hakkari’de Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan kentin ilk robotik takımı Bezoar, 31 Mart tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Avrasya Regional Robotik Yarışması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kuruluş ve çalışma merkezi

Teknoloji ve inovasyon alanında ilke imza atan Bezoar Robotik Takımı, çalışmalarını Yüksekova Gençlik Merkezinde yürütüyor. Okul müdürü ve mentor Kenan Canan öncülüğünde bir araya gelen 11 öğrenci, kenti ulusal ve uluslararası platformda temsil etmeye hazırlanıyor.

Takımın adı ve ilham kaynağı

Mentor Kenan Canan, takımın adının Cilo Dağları’nda yaşayan yaban keçilerinden esinlenilerek verildiğini belirtti: "Bezoar" isminin Cilo Dağları’nda yaşayan yaban keçilerinden esinlenilerek seçildiğini belirtti. Canan, bu canlıların zorlu coğrafyadaki çevikliğini ve dayanıklılığını örnek aldıklarını ifade ederek, öğrencilerin de aynı azimle teknoloji üretmeyi hedeflediğini vurguladı.

Canan ayrıca, "Gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak ve onlara bu imkânı sağlamak bizim için çok kıymetli. Takımımızın il genelinde sahiplenilmesi gerekiyor. Bu süreçte bizlere destek veren Fikret Yüksel Vakfı, Kaymakamlık, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize destek olmak isteyen tüm sponsorlarımıza kapımız açık." dedi.

Hazırlık, ilham ve hedef

Takım kaptanı Ersan Nişo, uyumlu bir çalışma süreci yürüttüklerini belirtti. İstanbul’dan Yüksekova’ya gelen Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Caracal" ekibinin Steam kamyonu ziyaretinden ilham aldıklarını ifade eden Nişo, "İstanbul’daki yarışmada hedefimiz derece elde ederek Hakkari’yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Bezoar Robotik Takımı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Mart ayı sonunda İstanbul’da jüri karşısına çıkarak projelerini sergileyecek.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDE KURULAN KENTİN İLK ROBOTİK TAKIMI "BEZOAR", İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK AVRASYA REGİONAL ROBOTİK YARIŞMASI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.