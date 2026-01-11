Yozgat'ta Okullar 12 Ocak 2026'da 1 Gün Tatil

Yozgat'ta okullara 12 Ocak 2026'da 1 gün tatil

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Yozgat Valiliği, yarın Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hâlihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla bu kararın alındığı kaydedildi.

Karar kapsamında kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlarda ise idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacak.

Valilik ayrıca, eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerin meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirme yapacağını duyurdu.

YOZGAT VALİLİĞİ, YARIN YOZGAT İL MERKEZİ İLE AKDAĞMADENİ, ÇANDIR, ÇAYIRALAN VE SARAYKENT İLÇELERİNDE OKULLARIN YARIN TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU. (ARŞİV)