Yozgat'ta Okullar 12 Ocak 2026'da 1 Gün Tatil

Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent'te 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:49
Yozgat'ta okullara 12 Ocak 2026'da 1 gün tatil

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Yozgat Valiliği, yarın Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hâlihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla bu kararın alındığı kaydedildi.

Karar kapsamında kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlarda ise idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacak.

Valilik ayrıca, eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerin meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirme yapacağını duyurdu.

