Eskişehir Emek Mahallesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi — 15 Ocak 2025

Emek Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te Emek AK Parti İrtibat Bürosu'nda düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri planlandı; Hatice Kaya Muhtar Sibel Akıl ile değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:11
Eskişehir Emek Mahallesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Planlandı

Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde, 2026 yılı için başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilecek Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Plan ve Ziyaret

Odunpazarı AK Parti Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hatice Kaya, Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl'ı ziyaret ederek planlanan eğitimleri görüştü. Söz konusu eğitimin 15 Ocak 2025 tarihinde saat 13.30'da Emek AK Parti İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Kapsam ve Amaç

Hatice Kaya yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi 2026 yılını ’Bağımsızlıkla Mücadelede Bağımsızlık Yılı’ ilan etmişti. Bu kapsamda, Türkiye’de 81 ilimizde ve ilçelerimizde Yeşilay işbirliğinde ’Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri’ ve ’Bağımlılıklarından Kurtulma’ çalışmaları yürüteceğiz. Özellikle annelerin bu konuyla ilgili bilinçlendirilmesi, duyarlılığının gelişmesi ve gençlerin bu batağa girmemelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Hedef, özellikle annelerin bilinçlendirilmesi ve gençlerin bağımlılıktan korunması olarak öne çıkıyor; programın yerel düzeyde farkındalık yaratması hedefleniyor.

