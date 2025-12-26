Esenler'de 'Rol Model ve Etki Bilinci' Atölyesi — Mehmet Akif Vurgusu

Esenler Belediyesi'nden "Rol Model ve Etki Bilinci" Atölyesi

Esenler Belediyesi, lise çağındaki öğrencilerin kültürel bilgi birikimini artırmak ve milli-manevi hakikat değerlerine dikkat çekmek amacıyla Esenler Gençlik Merkezinde "Rol Model ve Etki Bilinci" atölyesi düzenledi. Programa Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ahlak anlayışı ve felsefesi ele alındı; öğrencilere rol model olmanın milli ve manevi değerler çerçevesinde olması gerektiğinin önemi üzerinde duruldu.

Mahir Ünal: “Mehmet Akif’i anlamak, son 150 yılı anlamaktır”

Programda konuşan Mahir Ünal, “Aslında Mehmet Akif’i anlamak, bizim başımıza ne geldiğini anlamak açısından çok kıymetli. Mehmet Akif’i anlamak, son 150 yılı anlamakla ilgili bir şey. Mesela felsefeye giriş dersinde bir soru vardır; ahlaki eylemin amacı nedir? Bu sorunun birçok cevabı vardır. Mesela Kant, ahlaki eylemin amacını ‘ödev’ olarak nitelendirir. Buna ödev ahlakı deriz. Stuart Mill, Jeremy Bentham ‘fayda’ olarak nitelendirir ahlaki eğitim amacını. Biz Müslümanlar için ise ahlaki eğitimin amacı hakikattir. Yani hakikate sadakattir. Biz bir şeyle karşılaştığımızda, faydalı mı, faydasız mı? diye değil, doğru mu, değil mi? diye bakarız” şeklinde konuştu.

Mahir Ünal’ın konuşmasının ardından salondaki bir öğrenci, Mehmet Akif Ersoy’un "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiirini okudu. Atölye, Ünal’ın öğrencilerle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği, fotoğraf çekimi ve eser takdimiyle sona erdi.

