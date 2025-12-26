DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Esenler'de 'Rol Model ve Etki Bilinci' Atölyesi — Mehmet Akif Vurgusu

Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölyede Mehmet Akif Ersoy’un ahlak felsefesi ve milli-manevi değerlerle rol model olmanın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:49
Esenler'de 'Rol Model ve Etki Bilinci' Atölyesi — Mehmet Akif Vurgusu

Esenler Belediyesi'nden "Rol Model ve Etki Bilinci" Atölyesi

Esenler Belediyesi, lise çağındaki öğrencilerin kültürel bilgi birikimini artırmak ve milli-manevi hakikat değerlerine dikkat çekmek amacıyla Esenler Gençlik Merkezinde "Rol Model ve Etki Bilinci" atölyesi düzenledi. Programa Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ahlak anlayışı ve felsefesi ele alındı; öğrencilere rol model olmanın milli ve manevi değerler çerçevesinde olması gerektiğinin önemi üzerinde duruldu.

Mahir Ünal: “Mehmet Akif’i anlamak, son 150 yılı anlamaktır”

Programda konuşan Mahir Ünal, “Aslında Mehmet Akif’i anlamak, bizim başımıza ne geldiğini anlamak açısından çok kıymetli. Mehmet Akif’i anlamak, son 150 yılı anlamakla ilgili bir şey. Mesela felsefeye giriş dersinde bir soru vardır; ahlaki eylemin amacı nedir? Bu sorunun birçok cevabı vardır. Mesela Kant, ahlaki eylemin amacını ‘ödev’ olarak nitelendirir. Buna ödev ahlakı deriz. Stuart Mill, Jeremy Bentham ‘fayda’ olarak nitelendirir ahlaki eğitim amacını. Biz Müslümanlar için ise ahlaki eğitimin amacı hakikattir. Yani hakikate sadakattir. Biz bir şeyle karşılaştığımızda, faydalı mı, faydasız mı? diye değil, doğru mu, değil mi? diye bakarız” şeklinde konuştu.

Mahir Ünal’ın konuşmasının ardından salondaki bir öğrenci, Mehmet Akif Ersoy’un "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiirini okudu. Atölye, Ünal’ın öğrencilerle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği, fotoğraf çekimi ve eser takdimiyle sona erdi.

PROGRAMDA ESKİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL YER ALDI

PROGRAMDA ESKİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL YER ALDI

ESENLER BELEDİYESİ, ESENLER GENÇLİK MERKEZİ'NDE "ROL MODEL VE ETKİ BİLİNCİ" ATÖLYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilim Kafe Demirci'de: Teknolojinin Topluma Etkileri Tartışıldı
2
Nusaybin'de Model Uçak Rehber Öğretmen Tekamül Kursu Düzenlendi
3
Konya'nın Asırlık 'Şivlilik' Geleneği Kırşehir Okullarında Yaşatıldı
4
NÖHÜ'den Geleceğe Yatırım: 'Çocuk Üniversitesi' 30 Öğrenciyi Ağırladı
5
Eğitim Bir-Sen Yunusemre’de Eğitim Çalışanlarıyla İstişare Yaptı
6
Esenler'de 'Rol Model ve Etki Bilinci' Atölyesi — Mehmet Akif Vurgusu
7
Kayseri'de 46 Kitap ve Animasyon İlkokullarda: Öğretmenlerden Kültürel Miras Hamlesi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı