Kastamonu Üniversitesi'nde Liderlik Sunumları Yarışması'nda Ödüller Verildi

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda düzenlenen 4. liderlik sunumları yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülleri verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:16
Etkinlik ve Katılımcılar

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bir dönem boyunca hazırladıkları liderlik sunumları ile yarıştı. Etkinlik, bölümün Prof. Dr. Engin Kanbur tarafından yürütülen "Liderlik ve Motivasyon" dersi kapsamında düzenlendi.

Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Kastamonu KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, öğretim üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Değerlendirme ve Öğretim Yaklaşımı

Prof. Dr. Engin Kanbur, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz liderlik sunumlarında öğrencilerimiz gerek teorik bilgilerini gerekse de sunum becerilerini sergilediler. Bir dönem boyunca ders kapsamında onlarca sunum dinledik ve titiz bir değerlendirmeden sonra yedi sunumu seçtik. Öğrencilerime dönem boyunca verdikleri emek için teşekkür ederim. Havacılık sektörü değişen ve gelişen bir sektör olduğundan öğrencilerimizi de sektöre her yönüyle hazırlamak için farklı öğretim yöntemleri kullanıyoruz. Böylece sektörün ihtiyacı olan kalifiye insan gücünü yetiştiriyoruz."

Dereceler ve Ödüller

Sunumların ardından jüri değerlendirmesiyle dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül ve başarı belgeleri takdim edildi. Ödüller şu şekilde verildi:

1. Buse Atik ve Sıla Aleyna Narcı — 7 bin TL

2. Ayşe Eryılmaz ve Güllü Çoban — 5 bin TL

3. Selma Demir ve Enes Aydın — 3 bin TL

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

