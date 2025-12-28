DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.738,9 -0,36%

Düzce'de Okullar 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil Edildi — Kar ve Buzlanma Uyarısı

Düzce Valiliği, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarını 1 gün tatil etti; bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:36
Düzce'de Okullar 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil Edildi — Kar ve Buzlanma Uyarısı

Düzce'de okullara 1 günlük kar tatili

Düzce (İHA) – Düzce genelinde devam eden kar yağışı ve meteorolojik uyarılar dikkate alınarak, eğitim kurumlarına 1 gün süreyle ara verildi.

Valilik açıklamasına göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacak. Açıklamada, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birimlerce değerlendirileceği belirtildi.

Valilikten uyarı

Valilik, vatandaşlara güvenlik ve tedbir çağrısında bulunarak zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını önemle rica etti. Yapılan açıklamada, kar yağışı ve olası buzlanma riskine karşı dikkatli olunması vurgulandı.

Vali Selçuk Aslan'dan öğrencilere tavsiye

Vali Selçuk Aslan ise öğrencilere seslenerek: "Sevgili öğrenciler, beyaz bir örtü gibi şehrimizi saran kar, bugün sizlere küçük bir mola armağan ediyor. Bu tatil; dinlenmek, pencerenizden karı izleyip hayal kurmak için güzel bir fırsat. Karın sevincini yaşayın ama sağlığınızı ve güvenliğinizi de ihmal etmeyin. Kitaplarınız sizi bekler, okulunuz sizi özler; öğretmenleriniz de yeniden aynı heyecanla buluşacakları günü sabırsızlıkla beklerler. Hepinize huzurlu, mutlu ve sıcacık bir kar tatili diliyorum" dedi.

Kaynak: Düzce Valiliği açıklaması (İHA).

DÜZCE’DE DEVAM EDEN AŞIRI KAR YAĞIŞI VE METEOROLOJİNİN UYARILARI DİKKATE ALINARAK OKULLAR 1 GÜN...

DÜZCE’DE DEVAM EDEN AŞIRI KAR YAĞIŞI VE METEOROLOJİNİN UYARILARI DİKKATE ALINARAK OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ. AYRICA AYRICA; KREŞ VE ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUĞU OLAN KADIN PERSONEL İLE MALÛL, ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI DA 1 GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILACAK.

DÜZCE’DE DEVAM EDEN AŞIRI KAR YAĞIŞI VE METEOROLOJİNİN UYARILARI DİKKATE ALINARAK OKULLAR 1 GÜN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Âkif Ersoy Eskişehir'de Hatim Duasıyla Anıldı
2
SUBÜ Kaynarca'da Öğrencilere Sorumluluk ve Toplumsal Duyarlılık Eğitimi
3
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: "Eğitimde Fırsat Eşitliği Önceliğimiz"
4
Ahmet Akça: Mesleki Eğitim, Ankara Modeli ile Üretimi ve Refahı Güçlendirir
5
EBYÜ'de Dijital Bilgi ve Yapay Zekâ: Küre Konferansı
6
Adana Zirvesi: Dijital Dünyada Güvenli Kalmak
7
BARÜ ve YOBÜ Akademik İş Birliği Protokolü İmzaladı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti