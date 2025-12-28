Düzce'de Okullar 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil Edildi — Kar ve Buzlanma Uyarısı

Düzce'de okullara 1 günlük kar tatili

Düzce (İHA) – Düzce genelinde devam eden kar yağışı ve meteorolojik uyarılar dikkate alınarak, eğitim kurumlarına 1 gün süreyle ara verildi.

Valilik açıklamasına göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacak. Açıklamada, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birimlerce değerlendirileceği belirtildi.

Valilikten uyarı

Valilik, vatandaşlara güvenlik ve tedbir çağrısında bulunarak zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını önemle rica etti. Yapılan açıklamada, kar yağışı ve olası buzlanma riskine karşı dikkatli olunması vurgulandı.

Vali Selçuk Aslan'dan öğrencilere tavsiye

Vali Selçuk Aslan ise öğrencilere seslenerek: "Sevgili öğrenciler, beyaz bir örtü gibi şehrimizi saran kar, bugün sizlere küçük bir mola armağan ediyor. Bu tatil; dinlenmek, pencerenizden karı izleyip hayal kurmak için güzel bir fırsat. Karın sevincini yaşayın ama sağlığınızı ve güvenliğinizi de ihmal etmeyin. Kitaplarınız sizi bekler, okulunuz sizi özler; öğretmenleriniz de yeniden aynı heyecanla buluşacakları günü sabırsızlıkla beklerler. Hepinize huzurlu, mutlu ve sıcacık bir kar tatili diliyorum" dedi.

Kaynak: Düzce Valiliği açıklaması (İHA).

