Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi

Fırat Kalkınma Ajansı destekli proje kapsamında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi

Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu’nun İl Genel Meclisi'ne sunduğu önergenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından hazırlanan proje, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Bu kapsamda, Bingöl Valiliği koordinesinde "Deprem Yönetmeliği Uygulama Eğitimi" gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, depreme hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çekti ve mühendislerin şehir güvenliği için oynadığı kritik rolü vurguladı.

"Deprem değil, bina öldürür. Binaları sağlam yapmak; betoncusundan çalışana, özellikle de mühendis arkadaşlara büyük sorumluluk yüklüyor. Bugün burada alınan bilgiler sadece mesleki gelişime değil, on binlerce insanımızın yaşam güvenliğine doğrudan katkı sunacaktır. Emin olmadığınız hiçbir belgeye, rapora, plana imza atmayın. Çünkü bunun dönüşü can kaybı ve büyük acılar oluyor; Bingöl bunu geçmişte çok ağır şekilde yaşadı"

Vali Usta, Bingöl'ün bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak belediyeler, valilik ve diğer kurumların çalışmalarıyla afet hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Konteyner kent, çadır alanları, toplanma bölgeleri ve bölgesel UMKE alanı gibi yatırımların devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimin sağlam ve güvenli yapılaşmaya katkı sunmasının hedeflendiğini bildirdi; alınan eğitimin hem mesleki gelişime hem de halkın yaşam güvenliğine doğrudan etki edeceği ifade edildi.

BİNGÖL VALİSİ DR. AHMET HAMDİ USTA PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI