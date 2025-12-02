Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi

Bingöl'de düzenlenen Deprem Yönetmeliği Eğitimi'nde Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, 'Deprem değil, bina öldürür' diyerek mühendislerin sorumluluğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:47
Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi

Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi

Fırat Kalkınma Ajansı destekli proje kapsamında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi

Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu’nun İl Genel Meclisi'ne sunduğu önergenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından hazırlanan proje, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Bu kapsamda, Bingöl Valiliği koordinesinde "Deprem Yönetmeliği Uygulama Eğitimi" gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, depreme hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çekti ve mühendislerin şehir güvenliği için oynadığı kritik rolü vurguladı.

"Deprem değil, bina öldürür. Binaları sağlam yapmak; betoncusundan çalışana, özellikle de mühendis arkadaşlara büyük sorumluluk yüklüyor. Bugün burada alınan bilgiler sadece mesleki gelişime değil, on binlerce insanımızın yaşam güvenliğine doğrudan katkı sunacaktır. Emin olmadığınız hiçbir belgeye, rapora, plana imza atmayın. Çünkü bunun dönüşü can kaybı ve büyük acılar oluyor; Bingöl bunu geçmişte çok ağır şekilde yaşadı"

Vali Usta, Bingöl'ün bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak belediyeler, valilik ve diğer kurumların çalışmalarıyla afet hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Konteyner kent, çadır alanları, toplanma bölgeleri ve bölgesel UMKE alanı gibi yatırımların devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimin sağlam ve güvenli yapılaşmaya katkı sunmasının hedeflendiğini bildirdi; alınan eğitimin hem mesleki gelişime hem de halkın yaşam güvenliğine doğrudan etki edeceği ifade edildi.

BİNGÖL VALİSİ DR. AHMET HAMDİ USTA PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

BİNGÖL VALİSİ DR. AHMET HAMDİ USTA PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

BİNGÖL VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE "DEPREM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ"...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Durağan’da Hastane Personeline Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi
2
Mersin'de Eğitim Gündemi: İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Toplantısı
3
Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu
4
Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi
5
Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da
6
Düzce'de 'Ağaç Yaşken Eğilir' Eğitimi: Anaokulunda Yeşil Vatan Bilinci

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde