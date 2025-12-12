Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama

Gebze'de "Cevher Çocuk Projesi" başlıyor

Protokol imzalandı, hedef yetenekleri keşfetmek

Gebze'de yürütülecek olan "Cevher Çocuk Projesi" için protokol imzalandı. Proje, Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında ilçedeki çocukların bilim, sanat ve tasarım alanlarındaki yetenekleri, üniversitenin akademik desteği ve bilimsel yöntemlerle analiz edilerek desteklenecek.

Amaç: Erken tespit ve nitelikli yönlendirme

Üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim modeli olarak planlanan projeyle çocukların bilim, sanat, tasarım, düşünme becerileri ve yenilikçi alanlardaki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Üniversitenin akademik desteğiyle çocukların bireysel yetenekleri bilimsel yöntemlerle analiz edilecek ve özel gelişim rehberliği sunulacağı belirtildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya paylaşımında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile protokol imzaladıklarını duyurdu. Başkan Büyükgöz paylaşımında, "Çocuklar; bilim, sanat ve keşif dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkacak. Hem öğrenecekler hem de kendi potansiyellerini keşfedecekler" ifadelerini kullandı.

Başvuru ve takvim

Projenin başvuru şartları ve takvimi ise ilerleyen günlerde ilan edilecek. İlgilenen veliler ve eğitim paydaşları duyuruları takip edebilir.

GEBZE'DE YÜRÜTÜLECEK OLAN "CEVHER ÇOCUK PROJESİ" İÇİN İMZALAR ATILDI. PROJE KAPSAMINDA, İLÇEDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİM, SANAT VE TASARIM ALANLARINDAKİ YETENEKLERİ, ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK DESTEĞİ VE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ANALİZ EDİLEREK DESTEKLENECEK.