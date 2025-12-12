DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama

Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle "Cevher Çocuk Projesi" imzalandı; çocukların yetenekleri bilimsel yöntemlerle analiz edilip desteklenecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:13
Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama

Gebze'de "Cevher Çocuk Projesi" başlıyor

Protokol imzalandı, hedef yetenekleri keşfetmek

Gebze'de yürütülecek olan "Cevher Çocuk Projesi" için protokol imzalandı. Proje, Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında ilçedeki çocukların bilim, sanat ve tasarım alanlarındaki yetenekleri, üniversitenin akademik desteği ve bilimsel yöntemlerle analiz edilerek desteklenecek.

Amaç: Erken tespit ve nitelikli yönlendirme

Üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim modeli olarak planlanan projeyle çocukların bilim, sanat, tasarım, düşünme becerileri ve yenilikçi alanlardaki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Üniversitenin akademik desteğiyle çocukların bireysel yetenekleri bilimsel yöntemlerle analiz edilecek ve özel gelişim rehberliği sunulacağı belirtildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya paylaşımında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile protokol imzaladıklarını duyurdu. Başkan Büyükgöz paylaşımında, "Çocuklar; bilim, sanat ve keşif dolu bir öğrenme yolculuğuna çıkacak. Hem öğrenecekler hem de kendi potansiyellerini keşfedecekler" ifadelerini kullandı.

Başvuru ve takvim

Projenin başvuru şartları ve takvimi ise ilerleyen günlerde ilan edilecek. İlgilenen veliler ve eğitim paydaşları duyuruları takip edebilir.

GEBZE'DE YÜRÜTÜLECEK OLAN "CEVHER ÇOCUK PROJESİ" İÇİN İMZALAR ATILDI. PROJE KAPSAMINDA, İLÇEDEKİ...

GEBZE'DE YÜRÜTÜLECEK OLAN "CEVHER ÇOCUK PROJESİ" İÇİN İMZALAR ATILDI. PROJE KAPSAMINDA, İLÇEDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİM, SANAT VE TASARIM ALANLARINDAKİ YETENEKLERİ, ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK DESTEĞİ VE BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ANALİZ EDİLEREK DESTEKLENECEK.

GEBZE'DE YÜRÜTÜLECEK OLAN "CEVHER ÇOCUK PROJESİ" İÇİN İMZALAR ATILDI.

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebze'de "Cevher Çocuk" Projesi Başlıyor: Üniversite Destekli Yetenek Tarama
2
Bayburt'ta İnsan Hakları Günü: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu
3
Hakkarili Öğrenciler Ankara Gezisinden Döndü — Vali Ali Çelik Ödülü
4
Didim MYO'da Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları Semineri
5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit Atandı
6
Dicle Kaymakamı Mustafa Atış Şükrü Ayna Özel Eğitim Okulu'nu Ziyaret Edip Özel Gereksinimli Öğrencilerle Buluştu
7
Ayvalık Meslek Yüksekokulu ile AYAL arasında eğitim iş birliği protokolü

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda