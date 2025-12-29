DOLAR
Diyarbakır'da Okullara 30 Aralık 2025'te 1 Günlük Tatil

Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:52
Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kar yağışı, buzlanma ve don riskleri nedeniyle alınan kararın günlük eğitim faaliyetlerini etkileyeceği bildirildi.

