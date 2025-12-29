Diyarbakır'da okullara 30 Aralık 2025'te 1 günlük tatil

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı

Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kar yağışı, buzlanma ve don riskleri nedeniyle alınan kararın günlük eğitim faaliyetlerini etkileyeceği bildirildi.

