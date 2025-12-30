DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Malatya'da Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Meteoroloji uyarısı sonrası Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba eğitime 1 gün ara verildi; bazı personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:55
Malatya'da Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Malatya'da eğitime kar engeli: 31 Aralık 2025'te 1 gün ara

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Malatya genelinde eğitime 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"İlimizde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında (Yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir"

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karar, öğeleri önceden belirlenmiş tedbirler kapsamında güvenlik ve ulaşım koşullarının değerlendirilmesine dayanıyor. Vatandaşların, yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

MALATYA’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

MALATYA’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Eğitime 1 Gün Ara: Kar ve Buzlanma Riski
2
Malatya'da Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
3
2026-MSÜ Başvuruları 5-29 Ocak'ta: Sınav Takvimi Açıklandı
4
Karabük’te kar tatili 3. güne uzadı
5
Kırşehir'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık'ta Okullar Tatil
6
Bolu'da eğitime 1 gün ara verildi — 31 Aralık 2025
7
Kastamonu Teknokent 2026 Hedeflerini Değerlendirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları