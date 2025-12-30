Malatya'da eğitime kar engeli: 31 Aralık 2025'te 1 gün ara

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Malatya genelinde eğitime 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"İlimizde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında (Yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir"

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karar, öğeleri önceden belirlenmiş tedbirler kapsamında güvenlik ve ulaşım koşullarının değerlendirilmesine dayanıyor. Vatandaşların, yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

