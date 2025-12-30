2026-MSÜ Başvuruları 5-29 Ocak'ta: Sınav Takvimi Açıklandı

2026-MSÜ Başvuru Takvimi Açıklandı

Başvuru tarihleri ve başvuru adresi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecek 2026-MSÜ sınavına başvurular, adaylar tarafından https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara ÖSYM'nin resmî internet sitesi ve yayımlanacak kılavuz aracılığıyla ulaşabilecek.

