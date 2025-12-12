DOLAR
BUÜ Yönetimi Keles ve Harmancık’ta Meslek Yüksekokullarını İnceledi

Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, Keles ve Harmancık meslek yüksekokullarını ziyaret ederek projeleri ve eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:37
Ziyaret Programı ve Görüşmeler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yöneticileri, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yürütülen projeleri yerinde incelemek amacıyla ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ilk olarak Harmancık Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Heyet burada MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek ve ekibiyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Harmancık temasları kapsamında heyet, Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile de görüşme gerçekleştirdi. Ardından Keles Meslek Yüksekokuluna geçen üniversite yöneticileri, Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özgür ve yöneticilerle toplantı yaptı; ayrıca Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru makamında ziyaret edildi.

Akademik Çalışmalar ve Hedefler

Her iki ilçede de meslek yüksekokullarında görev yapan akademik personelle bir araya gelen üniversite yönetimi, devam eden projeler ve eğitim-öğretim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz göreve geldikleri ilk günden itibaren ortak akıl ile üniversiteyi yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak “Enstitülerimiz, fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız ve diğer tüm birimlerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 50 yıllık bir yükseköğretim çınarı olmanın getirdiği sorumluluğunun hepimiz farkındayız. Üniversitemizi gerek küresel ölçekte gerekse de ulusal standartlarda çok daha yukarılara taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.

Rektör Yılmaz ayrıca, geçen hafta açıklanan araştırma üniversiteleri sıralamasında mevcut yerlerini koruduklarını belirterek “Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer almaya devam ediyoruz. Bu apoleti en iyi şekilde taşımak ve çok daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Görükle kampüsümüz içerisindeki tüm birimlerimiz gibi ilçelerde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarımız da en iyi eğitim-öğretimi vermeye çalışıyor. Keles ve Harmancık meslek yüksekokullarımız da bu anlamda yaptıkları çalışmalarla bizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Okul yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Değerlendirme ve Teşekkür

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilçe ve okul yöneticileriyle sürdürülen iş birliğinin, BUÜ’nün hem ulusal hem de uluslararası alanda hedeflerini desteklediği vurgulandı. Üniversite yönetimi, ilçelerdeki eğitim altyapısı ve projelerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

