Ardahan'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nda TOBB Ortaokulu Şampiyon

Gençlik Merkezi’nde düzenlenen finalde 6 okul kıyasıya yarıştı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması, Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen il finaliyle sona erdi. Yarışmayı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de ilgiyle takip etti.

Finalde, il merkezini ve ilçeleri temsilen katılan altı okul bilgi ve birikimlerini ortaya koydu. Programa katılan okullar şunlardı: Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu, Posof Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu, Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu, Göle 30 Eylül Ortaokulu, Damal Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu ve Hanak Çiçeklidağ Ortaokulu.

Yarışma sonucunda Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu il birincisi olurken, Posof Halitpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu il ikincisi oldu.

ARDAHAN'DA OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)