Sarıgöl’de Yerli Malı Haftası Coşkusu: Öğrenciler Yerli Ürünleri Tanıdı

Manisa Sarıgöl'de Tırazlar Hüseyin Gümüşlü ve Çavuşlar okullarında Yerli Malı Haftası, öğrenci sunumları ve yöresel ürün tanıtımlarıyla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:36
Sarıgöl’de Yerli Malı Haftası Coşkusu: Öğrenciler Yerli Ürünleri Tanıdı

Sarıgöl’de Yerli Malı Haftası coşkusu okullarda yaşandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu ile Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerin yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu'ndaki etkinlik

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklere Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak de katıldı. Yıldırak, öğrencilerle birlikte programlara iştirak ederek yerli malı kullanmanın önemi hakkında bilgi verdi.

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu'nda kapsamlı program

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulunda "Yerli seç, fark oluştur. Gücümüz yerli üretimde." sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler ve öğretmenler yoğun bir şekilde yer aldı. Program kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesine ait yerli ürünler tanıtıldı ve öğrencilere yerli üretimin önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

Sınıflarda düzenlenen çalışmalarda farklı yöresel ürünler sergilendi; öğrenciler hazırladıkları sunumlarla ürünlerin hangi bölgede yetiştiğini arkadaşlarına anlattı. Etkinliklerin, öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesini hem de yerli malı kullanma bilinci kazanmasını sağladığı bildirildi.

Okul yönetiminin değerlendirmesi

Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yalçın Duman, etkinliklere ilişkin değerlendirmesinde, yerli malı bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Yerli malı kullanımı sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda milli bir bilinçtir. Öğrencilerimizin ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen ürünleri tanıması, emeğin ve üretimin değerini kavraması bizim için çok kıymetli. Amacımız; bilinçli, sorumluluk sahibi ve üretime saygı duyan bireyler yetiştirmektir".

Yerli Malı Haftası etkinlikleri, öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan pano çalışmaları ve yöresel ürün sunumlarıyla gün boyu sürdü.

