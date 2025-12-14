BŞEÜ ile Oregon State Üniversitesi akademik iş birliği protokolü imzaladı

BŞEÜ ve Oregon State Üniversitesi arasında yeni akademik iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nden Oregon State Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Serap Kızıl Aydemir’in girişimleriyle hayata geçirildi.

Protokolün kapsamı

İmzalanan anlaşma; ortak araştırma projeleri, öğretim üyesi değişimi, öğrenci hareketliliği, ortak seminer ve akademik etkinlikler ile çift diploma programlarına yönelik fizibilite çalışmaları gibi alanları kapsıyor.

Beklenen katkılar

Bu iş birliğiyle özellikle lisansüstü öğrenciler için uluslararası araştırma projelerine katılım ve akademik yayınlarda yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca öğretim üyelerinin küresel akademik ağlara daha etkin katılımı ve öğrencilerin akademik mobilite imkanlarının genişletilmesi öngörülüyor.

Rektörün değerlendirmesi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararası bilimsel iş birliklerini artırmak, üniversitemizin küresel ölçekte tanınırlığını güçlendirmek ve öğrencilerimize dünya standartlarında akademik olanaklar sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI