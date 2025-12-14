DOLAR
Eğitim-Bir-Sen Manisa’dan Şehzadeler ve Soma’ya Eğitim Ziyaretleri

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi, Şehzadeler ile Soma’da okulları ziyaret ederek eğitim çalışanlarıyla istişarelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:45
Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube’den eğitim çalışanlarına yönelik kapsamlı ziyaretler

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler ve Soma ilçelerindeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek idareciler, öğretmenler ve eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde okullarda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Şehzadeler’de okullarla istişare

Şehzadeler ilçesindeki program kapsamında Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Avni Gemicioğlu Ortaokulu ve Münire Bayer Ortaokulu ziyaret edildi. Toplantılarda öğretmenler ve idarecilerle eğitim süreçlerine dair görüş alışverişinde bulunuldu, okul bazlı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Başkan Yasav ve yönetimi, görüşmelerin ardından okul idarecilerine, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına misafirperverlikleri ile nezaketleri için teşekkür etti.

Soma’da talepler dinlendi, fikir alışverişi yapıldı

Soma ziyaretlerinde Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Aliye Kız Meslek Lisesi, Linyit Anadolu Lisesi, 13 Eylül Gama Ortaokulu ile Madenciler İlkokulu ve Ortaokulu ile bir araya gelindi. Buradaki toplantılarda eğitim çalışanlarının talepleri dinlendi ve karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme

Program çerçevesinde Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de ziyaret edildi. Yapılan görüşmede eğitime ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

