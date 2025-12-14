SANKO Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı ve Beyaz Önlük Töreni

SANKO Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirildi. Törende atama ve yükseltmeleri tamamlanan 30 akademisyene cüppe, Tıp Fakültesi birinci sınıfında öğrenim gören 54 öğrenciye beyaz önlük giydirildi.

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu'nun Mesajı

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu törende yaptığı konuşmada üniversitenin misyonunu vurguladı: "Ülkemizin gelişimine ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz."

Konukoğlu öğrencilere şu öğütlerde bulundu:

"Sağlıkta yeniliği, sürdürülebilirliği ve insan merkezliliği bir arada ele alarak ülkemizin geleceğine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Konukoğlu, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Amacınız çok büyük; insan sağlığını koruma, iyileştirme ve yaşatma. Üniversitemiz, bu amaca ulaşmanız için ihtiyacınız olacak değerlere sahip olmanız, merak eden, sorgulayan, üreten bireyler olarak yetişmeniz için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bu değerlerle amacınıza hizmet ederken bilimin rehberliğinde, vicdanın ışığında ve etik ilkelerin çizdiği yolda ilerleyin. Beyaz önlük yalnızca bir giysi değildir. O; bilimin, vicdanın, insan sevgisinin ve sorumluluğun simgesidir. Bugün sizler, bu önlüğü giyerek o emaneti kabul ediyor, bu kutsal yola ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Her birinizin bu yolculukta kendi potansiyelini ortaya çıkaracağına hem kendinize hem topluma değer katacağınıza yürekten inanıyorum."

Konuşmasını, "SANKO Üniversitesi’ni tercih ederek bu vizyonu paylaşan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, değerli akademisyenlerimize, idari personelimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl geçirmelerini dilerim" sözleriyle tamamladı.

"Dönüşüme yön veren bir üniversite olma kararlılığındayız" — Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversitelerin bilgi üretme ve bunu insanlık yararına sunma sorumluluğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Dağlı, çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı ve yeniliğe açık bir üniversite kültürü oluşturma hedefini vurguladı ve şunları söyledi:

"Her alanda olduğu gibi bilim dünyası da hızla değişiyor; teknoloji, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik artık günlük yaşamda vazgeçilmez bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönüşüm döngüsünün bir parçası olmak yerine, dönüşüme yön veren bir üniversite olma kararlılığındayız."

Prof. Dr. Dağlı öğrencilere seslenerek, "Üniversitemizde geçireceğiniz yıllar, sadece bir eğitim yolculuğu değil, aynı zamanda yaşam becerileri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci kazanacağınız yıllar olacaktır. Burada kazandığınız her bilgi ve deneyim, geleceğinizi şekillendirecek, üstelik sadece sizin değil, ülkemizin geleceğine de yapılan en büyük yatırım olacaktır. Sorgulayan, üreten, paylaşan ve fark oluşturan bireyler olmanız için çok çaba göstermelisiniz. Beyaz önlük, her daim sizlere bilge bir insan olmayı, saflığı, dürüstlüğü, sabırlı olmayı, empatiyle yaklaşmayı ve etik değerlere bağlı kalmayı hatırlatsın. Çünkü önlüğü giydiğiniz andan itibaren artık sadece bir öğrenci değil, insan yaşamına dokunacak birer sağlık elçisi olacaksınız. Onu her zaman onurla, ama en önemlisi sorumluluk bilinciyle taşıyın. Bilimin ışığında yürüyün, insan sevgisini ve merhametinizi hiç kaybetmeyin."

Prof. Dr. Dağlı, yeni akademik yılın başlangıcının başarılarla dolu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış Dersi: Prof. Dr. Önder Ergönül

Açılış dersini "Bilim Yolunda Küçük Adımlar, Büyük Hedefler" başlıklı sunumuyla Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül verdi. Sunumun ardından Prof. Dr. Ergönül’e Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından armağan, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen ve dış kurumlarca ödüle layık görülen 11 öğretim elemanı ile 32 öğrenciye teşekkür belgesi ve armağan sunuldu.

Beyaz Önlük Töreni

Akademik açılış programının ardından SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bu öğretim yılında kayıt yaptıran 54 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, fakültenin eğitim-öğretim altyapısı ve güçlü akademik kadrosuna ilişkin bilgi verdi:

Prof. Dr. Akkın, bugüne kadar altı dönem mezun verdiklerini hatırlatarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin klinik, poliklinik, ameliyathane ve klinik laboratuvar birimlerindeki uygulama olanaklarının eğitime önemli katkı sağladığını belirtti. Ayrıca kadro hedeflerine ve mevcut duruma ilişkin şu verileri paylaştı: "2025 yılı hedefimiz öğretim elemanı sayımızın 120’yi aşması idi. Bugün Tıp Fakültesi kadromuzda 126 öğretim elemanımız yer alıyor ve bunların 89’u öğretim üyesi. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından bakıldığında bugün ülkemiz sınırları içerisinde eğitime devam eden tıp fakülteleri arasında oldukça iyi bir yerde bulunduğumuzu, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde birebir eğitim uygulama fırsatı oluşturan tıp fakültelerinden biri olduğumuzu gururla ifade etmek isterim."

Öğrencilere hitaben Prof. Dr. Akkın şu duygularını paylaştı:

"Öğrencilerimizin giydiği ilk önlükler, insana hizmet eden en kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik mesleğimizde, beyaz renkleri ile saflığı, tarafsızlığı ve temizliği ifade etmektedir."

Prof. Dr. Akkın, öğrencilerine Atatürk'ün akıl ve bilim vurgusunu aktararak devam etti: "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği akıl ve bilim yolundan ayrılmayacağınız inancıyla, tıp biliminin aydınlığı ve hekimlik sanatının ışıltısının siz sevgili öğrencilerimizin hekimlik mesleği yolculuğunda şimdiden rehber olması, beyaz önlüklerinizin tertemiz kalması arzusuyla; sizleri 2030’lu yılların genç hekimleri arasında görmekten duyacağımız mutluluk ve gururu şimdiden paylaşıyor, hepinize başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum."

Sözlerinin sonunda Prof. Dr. Akkın, eğitim ve akademik faaliyetlere katkı sunan tüm paydaşlara şükranlarını iletti.

Tören, hekimliğe adım atan öğrencilere beyaz önlüklerinin "hekim ustaları" tarafından giydirilmesi, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Törene katılanlar arasında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sami Konukoğlu, Mütevelli Heyeti üyeleri İhsan Akyol, Dr. İbrahim Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ile Gaziantep Kent Konseyi Onursal Başkanı Dr. Samet Bayrak yer aldı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞI VE TIP FAKÜLTESİ BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ