Sosyalfest'e Uluslararası Elmas Ödülleri'nden 'Yılın Gençlik Odaklı Bilim ve Toplumsal Etki Festivali' ödülü

Sosyalfest, Uluslararası Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Gençlik Odaklı Bilim ve Toplumsal Etki Festivali' seçildi

Karabük Üniversitesi öncülüğündeki sosyal inovasyon hareketi ödülle taçlandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde düzenlenen Sosyalfest, 6. Uluslararası Elmas Ödülleri Kariyer Başarı ve Proje Ödülleri kapsamında 'Yılın Gençlik Odaklı Bilim ve Toplumsal Etki Festivali' seçilerek üçüncü prestijli ödülünü aldı.

Türkiye’nin ilk sosyal bilimler festivali olan Sosyalfest, gençlik, bilim ve toplumsal etki alanlarında geliştirdiği yaklaşım ve uygulamalarla jüri tarafından takdir edildi.

Ödül töreninde konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, güçlü bir sosyal inovasyon hareketi olduğunu vurguladı. Kırışık, organizasyonun gençlerin fikirlerini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Prof. Dr. Fatih Kırışık şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu hareketin iki boyutu var. Birincisi; Türkiye ve dünya boyutunda sosyal inovasyon yarışmaları yapıyoruz. Çünkü hayatımız sosyal modellerle dolu. Bu sosyal modelleri kendi değerlerimize, kendi özümüze, kendi milletimizin özgün fikirlerine uygun bir hale getirmeye çalışıyoruz"

Kırışık, festivalin etkisini sayısal verilerle paylaştı: Sosyalfest ilk kez 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Festival kapsamında yaklaşık 4 bin proje başvurusu alındı ve etkinlik süresince yaklaşık 100 bine yakın katılımcı Karabük Üniversitesi çatısı altında buluştu.

Sosyalfest’in kapsayıcı yapısına dikkat çeken Kırışık, platformun fikri olan herkese açık olduğunu; lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra topluma katkı sunmak isteyen tüm gençlerin projeleriyle etkinliğe katılabildiğini söyledi.

Festival, bu yıl daha önce European Awards kapsamında 'Yılın En Başarılı Projesi' seçilmiş ve 8. Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülüne layık görülmüştü.

