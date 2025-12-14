Prof. Dr. Fahrettin Tızlak’tan Antalya Kütüphanesi’ne 2 bin kitaplık değerli bağış

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Fahrettin Tızlak, akademik yaşamı boyunca titizlikle oluşturduğu 2 bin kitaplık kişisel koleksiyonunu Antalya Kütüphanesi'ne bağışladı. Bağış, Kepez Belediyesi tarafından yürütülen Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez vizyonu kapsamında önemli bir kültürel kazanım olarak kayda geçti.

Bağış ve kütüphane ziyareti

Zengin arşiviyle bilinen Antalya Kütüphanesi, Prof. Dr. Fahrettin Tızlakın bağışıyla koleksiyonunu daha da güçlendirdi. Tızlak, kütüphanede misafir edilerek koleksiyon alanlarını gezdi ve kütüphanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bağış töreninde Tızlak'a, katkıları nedeniyle teşekkür plaketi sunuldu.

Plaket takdimi ve mesaj

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz plaketi takdim ederken şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu bağış, bir akademisyenin yıllar boyunca emek vererek oluşturduğu bilgi birikimini toplumla paylaşma sorumluluğunun somut bir göstergesidir. Prof. Dr. Fahrettin Tızlak, hocamızın bu örnek davranışı, yalnızca kütüphanemiz için değil; tüm aydınlarımız ve kitapseverler için de güçlü bir çağrı niteliği taşımaktadır. Evlerde ve özel koleksiyonlarda sınırlı kalan kitapların kamusal alanda herkesin erişimine açılması, bilgi üretimini ve kültürel sürekliliği güçlendiren en önemli adımlardan biridir. Bu bağışın, Akdeniz Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez vizyonu doğrultusunda, tüm aydınlarımızın ve kitap dostlarının koleksiyonlarını kütüphanemize kazandırmaları açısından örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz".

Tızlak'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. Fahrettin Tızlak bağışa ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu kitapları evime götürmüş olsaydım, büyük ihtimalle bir odada kapalı kalacak ve belki yalnızca benim istifade edebildiğim bir koleksiyon olarak varlığını sürdürecekti. Bugün ise bu eserler, nitelikli ve yaşayan bir kütüphane ortamında; araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve tüm kullanıcıların erişimine açık hale gelmiştir. Bilginin paylaşım yoluyla değer kazandığına inanıyorum. Bu kitapların farklı zihinlerde yeni çalışmaların ve fikirlerin doğmasına vesile olacağını bilmek benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır."

Bağışın kapsamı ve beklenti

Plaket takdim törenine Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diren Çakılcı da katıldı. Bağışla Antalya Kütüphanesi koleksiyonuna kazandırılan 2000 eser, tarih, sosyal bilimler, kültür araştırmaları ve beşeri bilimler alanlarında nitelikli bir kaynak çeşitliliği sunuyor. Bu zengin koleksiyon, öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan genel okurlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde erişime açıldı.

Prof. Dr. Fahrettin Tızlakın paylaşımı, yerel kütüphanelerin zenginleşmesine ve kültürel mirasın kamusal alanda yaşatılmasına önemli bir örnek teşkil ediyor.

