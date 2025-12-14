DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.852.453,82 -0,17%

Erzurum'da Özel Okul Yöneticileri Zirvesi

Süleyman Ekici, Hamidiye MTAL'de özel okul yöneticileriyle bir araya gelerek eğitim süreçleri, ihtiyaçlar ve projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:38
Erzurum'da Özel Okul Yöneticileri Zirvesi

Erzurum'da Özel Okul Yöneticileri Zirvesi

Hamidiye MTAL'de kapsamlı değerlendirme

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum’da eğitim veren özel okul yöneticileriyle Hamidiye MTAL toplantı salonunda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda özel okulların eğitim-öğretim süreçleri, yürütülen çalışmalar, kurumların ihtiyaçları ve planlanan projeler üzerine verimli bir görüş alışverişi yapıldı.

Ekici, özel okulların eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak tüm yöneticilere gayretli katkıları için teşekkür etti.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Eğitimde iş birliği, güçlü iletişim ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA...

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Fahrettin Tızlak’tan Antalya Kütüphanesi’ne 2 bin kitaplık değerli bağış
2
Erzurum'da Özel Okul Yöneticileri Zirvesi
3
ÖZKURBİR 4. Eğitim Sempozyumu Antalya'da — Özel Öğretim Sektörünün Geleceği
4
Bayburt’ta Yeşilay Elçileri: Esnafa Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı
5
İhlas Vakfı Kütahya Erkek Öğrenci Yurdu'nun Temeli Atıldı
6
Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kursları Çift Dallı Eğitimle Öğretiyor
7
Çanakkale'de Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Bilinçlendirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama