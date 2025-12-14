Erzurum'da Özel Okul Yöneticileri Zirvesi

Hamidiye MTAL'de kapsamlı değerlendirme

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum’da eğitim veren özel okul yöneticileriyle Hamidiye MTAL toplantı salonunda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda özel okulların eğitim-öğretim süreçleri, yürütülen çalışmalar, kurumların ihtiyaçları ve planlanan projeler üzerine verimli bir görüş alışverişi yapıldı.

Ekici, özel okulların eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak tüm yöneticilere gayretli katkıları için teşekkür etti.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Eğitimde iş birliği, güçlü iletişim ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

