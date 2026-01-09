Bulancak’ta Öğrencilerin Yetiştirdiği Kültür Mantarı Hasadı

Giresun Bulancak’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü kültür mantarı üretiminde hasat gerçekleştirildi; İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenel Bulut katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:08
Giresun’un Bulancak ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanı öğrencileri tarafından yürütülen kültür mantarı üretim çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Okul bünyesinde yetiştirilen kültür mantarlarının hasadı, Bulancak İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenel Bulut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje, hem mesleki eğitime katkı sundu hem de üretim odaklı eğitim anlayışının somut bir örneğini ortaya koydu. Hasat programında Müdür Bulut, mantar üretim alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

Şenel Bulut programda yaptığı değerlendirmede, "Bu tür projeler mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmaktadır. Öğrencilerimizin sadece teorik bilgiyle değil, uygulamalı üretim süreçleriyle de yetişmesi son derece kıymetli. Burada emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmalar, gençlerimizin gelecekte istihdama daha hazır bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Tarım Teknolojileri Alanı öğretmenleri ise, mantar yetiştiriciliği projesinin öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirdiğini, ekip çalışmasını pekiştirdiğini ve tarımsal üretim konusunda önemli bir deneyim kazandırdığını ifade etti. Proje kapsamında yetiştirilen kültür mantarlarının hem eğitim amaçlı kullanılacağı hem de ilerleyen süreçte okul döner sermayesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

