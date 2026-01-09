KBÜ Senatosu: Akademik Performans, Projeler ve Araştırma Üniversite Hedefi

Yayın Tarihi: 09.01.2026
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:33
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ocak Ayı Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitenin akademik performansı, proje faaliyetleri ve araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda yürütülen stratejik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı katılımcıları ve gündem

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı. Ana gündemi, üniversitenin 2025 yılına ilişkin akademik, bilimsel ve kurumsal performans verileri ile Aralık ayı faaliyetlerine dair değerlendirmeler oluşturdu.

Rektör Kırışık'ın değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Belli hedeflerimiz var. Bu hedefleri hayata geçirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Araştırma üniversitesi olma yolunda başarılı bir performans göstereceğimize inanıyoruz." dedi.

Projeler ve araştırma çıktılarındaki artış

Kırışık, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projelerindeki artışın üniversitenin araştırma odaklı yaklaşımının sonucu olduğunu vurguladı. Proje sayısının son dört yılda 11 kat artarak 66’dan 2025 yılı itibarıyla 755’e yükseldiğini belirterek, bu başarıda emeği geçen akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Uluslararası sıralamalar ve toplumsal etki

Toplantıda üniversitenin uluslararası sıralamalardaki yükselişi de ele alındı. GreenMetric sıralamasında üniversitenin dünya genelinde 145, Türkiye genelinde ise 11 basamak yükseldiği ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin bu başarıda önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Ayrıca, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan raporların ulusal ölçekte güçlü etki oluşturduğu; bu raporların medya gündeminde geniş yer bulduğu ve KAPGEM’in Türkiye genelinde birçok üniversite tarafından örnek alınan bir referans merkezi hâline geldiği ifade edildi.

Akademik görünürlük ve etkinlikler

Aralık ayında üniversite bünyesindeki akademik birimlerin çalışmalarının ulusal basında yer aldığı, medya, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliklerinin sürdüğü aktarıldı. Sosyalfest'in ulusal ve uluslararası düzeyde üç ödül alarak üniversitenin bilim, gençlik ve toplumsal etki odaklı çalışmalarına katkı sunduğu kaydedildi.

Yayınlar, indeksler ve KABİS

Toplantıda 2025 yılına ilişkin yayın ve proje faaliyetleri değerlendirildi; WOS ve SCOPUS kapsamındaki yayınlar, Q1 ve Q2 dergiler, kitap bölümleri, bildiriler ve yürütülen bilimsel araştırma projelerinde artış eğiliminin sürdüğü belirtildi.

Senato toplantısında ayrıca Karabük Üniversitesi Bilgi Sistemi (KABİS) ele alındı. KABİS’in akademik performansın izlenmesi ve veri temelli yönetimin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendiği; sisteme girilen güncel ve doğru verilerin üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğü açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

