Menteşe'de Eğitimde Yeni Vizyon: Mehmet Keleş Göreve Başladı

Menteşe'de eğitim masaya yatırıldı: Mehmet Keleş'in vizyonu

Yeni dönem tanışma toplantısı

Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Keleş, kurum personeliyle düzenlenen tanışma toplantısında yeni döneme dair vizyonunu paylaştı. Toplantı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Görüşmede kurumun mevcut çalışmaları ile gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı. Personelle tek tek tanışan Keleş, çalışma prensiplerinin temelini ortak akıl ve güçlü iletişim üzerine kuracaklarını vurguladı.

Menteşe’nin eğitim çıtasını daha yukarıya taşımak hedefiyle hareket edeceklerini belirten Keleş, 'Menteşe’de eğitimin niteliğini daha ileriye taşımak amacıyla tüm personelimizle tam bir uyum içerisinde çalışacağız. İş birliği ve ortak akıl temelinde, ilçemizdeki her bir öğrencimize dokunacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

MENTEŞE’DE EĞİTİM MASAYA YATIRILDI