Bayburt'ta Sıfır Atık Eğitimi: Öğrenci ve Veliye 'Atma, Onar, Yenisini Alma, Paylaş'

Eğitimle aile temelli çevre bilinci güçlendiriliyor

Sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması ve çevre farkındalığının artırılması amacıyla Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, 'Atma, Onar, Yenisini Alma, Paylaş' sloganıyla öğrenci ve ailelere eğitim verildi.

Şehitler Ortaokulunda düzenlenen eğitim programında öğrenci ve velilere sıfır atık anlayışı, kaynakların verimli kullanımı ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde kullanılabilir eşyaların onarılması, ihtiyaç fazlası ürünlerin paylaşılması ve yeni ürün alımında bilinçli tüketimin önemi vurgulandı.

Veli ve öğrencilerin birlikte katılım sağladığı faaliyetlerle, çevre bilincinin aile temelli olarak güçlendirilmesi ve bu bilincin günlük yaşama aktarılması hedefleniyor.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların, il genelinde farklı okullarda ve toplumun çeşitli kesimlerine yönelik olarak devam edeceği öğrenildi.

BAYBURT’TA SIFIR ATIK İÇİN ÖĞRENCİ VE VELİLERE EĞİTİM VERİLDİ