Anıl Emir Tomay 'Kitap Van' Yarışmasında Edremit İlçe Birincisi

TESKOMB Süphan İlkokulu öğrencisi Anıl Emir Tomay, 'Kitap Van' kitap okuma yarışmasında Edremit ilçe birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:26
Anıl Emir Tomay 'Kitap Van' Yarışmasında Edremit İlçe Birincisi

Anıl Emir Tomay 'Kitap Van' Yarışmasında Edremit İlçe Birincisi

TESKOMB Süphan İlkokulu'ndan okuma başarısı

Van Valiliği ile Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Kitap Van' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında TESKOMB Süphan İlkokulu öğrencisi Anıl Emir Tomay, Edremit ilçesinde birincilik elde etti.

Projenin amacı olan kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırma hedefi doğrultusunda elde edilen bu başarı, okul camiasında büyük sevinçle karşılandı. Yarışmada gösterdiği performansla jüri üyelerinin takdirini kazanan Anıl Emir Tomay, ilçede birincilik elde ederek adını zirveye yazdırdı.

Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir de Tomay’ı makamında kabul ederek başarısını tebrik etti.

TESKOMB Süphan İlkokulu Müdürü Cüneyt Bahçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kitap Van projesinin Van’da hayata geçirilmesinde öncülük eden Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Bahçi, "Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimiz Anıl Emir Tomay'ı ve başarısında emeği bulunan Sınıf Öğretmeni Samet Ağpak'ı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TESKOMB Süphan İlkokulu, spor, sanat, kültür ve akademik alanda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okulun eğitimdeki nitelikli çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte de adından söz ettirmeye devam edeceği belirtildi.

VAN VALİLİĞİ İLE VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ‘KİTAP VAN’ PROJESİ...

VAN VALİLİĞİ İLE VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ‘KİTAP VAN’ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KİTAP OKUMA YARIŞMASINDA TESKOMB SÜPHAN İLKOKULU ÖĞRENCİSİ ANIL EMİR TOMAY EDREMİT İLÇE BİRİNCİSİ OLDU.

VAN VALİLİĞİ İLE VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ‘KİTAP VAN’ PROJESİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon’da Okullarda Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Seferberliği
2
Ege Üniversitesi Özbekistan ile Tekstil ve Tasarım İş Birliklerini Güçlendiriyor
3
Düzce'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği
4
Anıl Emir Tomay 'Kitap Van' Yarışmasında Edremit İlçe Birincisi
5
Menteşe'de Eğitimde Yeni Vizyon: Mehmet Keleş Göreve Başladı
6
Bayburt'ta Sıfır Atık Eğitimi: Öğrenci ve Veliye 'Atma, Onar, Yenisini Alma, Paylaş'
7
Silifke'de Sınıf Öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları