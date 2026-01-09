Anıl Emir Tomay 'Kitap Van' Yarışmasında Edremit İlçe Birincisi

TESKOMB Süphan İlkokulu'ndan okuma başarısı

Van Valiliği ile Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Kitap Van' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında TESKOMB Süphan İlkokulu öğrencisi Anıl Emir Tomay, Edremit ilçesinde birincilik elde etti.

Projenin amacı olan kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırma hedefi doğrultusunda elde edilen bu başarı, okul camiasında büyük sevinçle karşılandı. Yarışmada gösterdiği performansla jüri üyelerinin takdirini kazanan Anıl Emir Tomay, ilçede birincilik elde ederek adını zirveye yazdırdı.

Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir de Tomay’ı makamında kabul ederek başarısını tebrik etti.

TESKOMB Süphan İlkokulu Müdürü Cüneyt Bahçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kitap Van projesinin Van’da hayata geçirilmesinde öncülük eden Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Bahçi, "Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimiz Anıl Emir Tomay'ı ve başarısında emeği bulunan Sınıf Öğretmeni Samet Ağpak'ı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TESKOMB Süphan İlkokulu, spor, sanat, kültür ve akademik alanda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okulun eğitimdeki nitelikli çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte de adından söz ettirmeye devam edeceği belirtildi.

