Silifke'de Sınıf Öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Silifke'de düzenlenen iki günlük Uygulamalı Eğitim Çalıştayı'nda öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uzmanlarca aktarılıp uygulama becerileri kazandırılmaya çalışıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:11
Program ve açılış

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uygulamalı Eğitim Çalıştayı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki uygulamalarını güçlendirme amacıyla ilçe genelinde görev yapan sınıf öğretmenleri ile modelin hazırlayıcı akademisyenlerini bir araya getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, "Çocuklar için atılan her adımın geleceğin inşasında büyük bir değer taşıdığını" vurgulayarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğretmenler aracılığıyla sınıflarda hayat bulacağını söyledi. Ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş, modelin bütüncül eğitim anlayışıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve değerler eğitimi yönlerinden dengeli gelişimini hedeflediğini aktardı.

Sunumlar

Çalıştay kapsamında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe Dersi Koordinatörleri Prof. Dr. Emre Ünal ve Prof. Dr. Hüseyin Anılan tarafından Türkçe öğretim programına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. İlkokul Matematik Programı Koordinatörü Prof. Dr. Veli Toptaş, matematiğin günlük yaşamla ilişkilendirilerek üst düzey düşünme becerilerini geliştiren yönlerine dikkat çekti.

İlkokul Hayat Bilgisi Programı Koordinatörü Dr. Sinan Arı ise hayat bilgisi dersinin öğrencinin kendisini, toplumunu ve dünyayı tanımasına katkı sağlayan değer temelli yapısını ele aldı.

Kapanış ve hedef

Program sonunda, Maarif Modeli'nin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere günün anısına plaket takdim edildi. Plaketler Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner tarafından takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından çalıştay, soru-cevap paneli ile devam etti.

İki gün sürecek olan Uygulamalı Eğitim Çalıştayı ile öğretmenlerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin felsefi ve teknik boyutlarını doğrudan uzmanlarından öğrenerek teorik bilgileri sınıf ortamına aktarabilecek uygulama becerileri kazanmaları hedefleniyor.

