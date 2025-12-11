Mersin'de Lise Öğrencileri TOGG'u Yakından İnceledi

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinliği

Mersin’de lise öğrencileri, okul bahçesine getirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u yakından inceleme fırsatı buldu.

"Tüketime değil, üretime dayalı Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Nurettin Topçu Anadolu Lisesi öğrencileri, milli teknoloji hamlesinin en önemli ürünlerinden biri olan TOGG'a yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Faruk Temel, öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerler konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Yerli Malı Haftası çerçevesinde, Türkiye’nin milli teknoloji hamleleri doğrultusunda üretilen araçlardan biri olan TOGG’u öğrencilerimize tanıttık. Onları milli gururumuzla buluşturmanın heyecanını yaşadık"

Temel, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurgulayarak, "Milli TOGG aracımızı okula getirerek öğrencilerimize yakından görme ve tanıma imkanı sunduk. Ülkemizin geleceğine yön veren projeleri, yatırımları ve teknolojik gelişmeleri öğrencilerimize aktarmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki etkinliğimizde ise ’Yeşil Vatan’ projesi kapsamında yerli ağaç dikimi olacak" ifadelerini kullandı.

