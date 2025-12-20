DOLAR
Bursa'da Meslek Lisesinde 'Dünya Seninle Konuşuyor' Etkinliği

BUÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu'nun 'Global Voices: Dünya Seninle Konuşuyor' etkinliği, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kültürlerarası buluşma ve İngilizce pratiği sundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:31
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen "Global Voices: Dünya Seninle Konuşuyor" etkinliği kapsamında, Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kültürlerarası bir buluşma gerçekleştirildi.

Etkinliğe Pakistanlı Akif, Faslı Badr, Suriyeli Betül ve Ruha ile Türk öğrenci Asel katıldı. Organizasyonun amacı; öğrencilerin birebir iletişim kurarak İngilizceyi sevmesini sağlamak ve farklı kültürleri yakından tanımalarına katkı sunmak olarak açıklandı.

Konuk öğrenciler, kendi ülkelerine ait kültürleri tanıtarak dikkat çekti. Badr ve Akif, bireysel ve ortak kültürel dans gösterileriyle büyük ilgi gördü. Gösterilerin ardından lise öğrencileri de danslara dahil edilerek renkli görüntüler oluştu.

Programın sonunda öğrenciler, kurulan İngilizce konuşma istasyonları'nda bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı. Eğlenceli etkinlikler sayesinde öğrenciler hem İngilizce pratiği yaptı hem de özgüven kazanarak farklı kültürlerle iletişim kurma fırsatı yakaladı.

Etkinlik, kültürlerarası diyaloğu teşvik ederek liseli gençlere uluslararası bakış açısı ve iletişim becerileri kazandırdı.

