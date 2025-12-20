Bursa'dan Beytüşşebap'taki Şehit Kütüphanelerine Kitap Desteği

Kampanya ile gelen yüzlerce kitap sınır köylerindeki okullarda

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fedai Din öncülüğünde başlatılan kitap kampanyasında, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri topladıkları kitapları sınır köylerindeki okullara gönderdi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde daha önce çeşitli çatışmalarda şehit düşen jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, şehit jandarma astsubay Ömer Koca, şehit uzman çavuş Ali Çakar, şehit jandarma er Şahvan Adıyaman, güvenlik korucusu Nizam Gökçe, şehit Ali Gökçe, şehit Agit Gökçe, şehit İslam Gökçe, şehit Çavşin Gökçe, şehit Mehmet Temel, şehit Naci Adıyaman ve şehit Ahmet Adıyaman isimlerinin verildiği şehitler kütüphanesine yüzlerce kitap hediye edildi.

İlçeye bağlı Ayvalık köyündeki ilkokul ve ortaokuldaki kütüphaneyi ziyaret eden Fedai Din'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, Beytüşşebap Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Gökçe, gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti.

Fedai Din ziyaret sırasında, 'Yeni açılan bir kütüphane olduğunu bu kütüphanelere kitap gerektiği bilgisi üzerine diğer illerden kitap talebinde bulunduk. Sağ olsun Bursa bize kitap gönderdi. Bu kitapları çocuklarımızla birlikte raflara koyduk. İnşallah faydalanacaklardır' dedi.

Öğrenciler de destek için teşekkür etti. Özge Ölmez gönderilen hediyeler ve kitaplar için, 'İnşallah bunların sayesinde ufkumuz daha gelişir ve kitap okuruz' ifadelerini kullandı.

Gözde Ölmez ise, 'Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden bize kitap gönderildi onlara çok teşekkür ederiz. Onun için çok teşekkür ediyorum. İleride savcı olmak istiyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bize güzel hediyeler getirdi, çok sağ olsunlar' diye konuştu.

