Patnos’ta 'Aydınlık Yarınlara' Kitap Okuma Yarışmasında 6 Birincilikle Gurur

Patnos’ta 'Aydınlık Yarınlara' Kitap Okuma Yarışması Sonuçlandı

İl genelinde önemli derecelerle Patnos gururlandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması sona erdi. Yarışmada Patnoslu öğrenciler, il genelinde elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Yarışma sonuçlarına göre, il genelinde sınıf bazında toplam 6 birincilik, 5 ikincilik ve 6 üçüncülük derecesi kazanıldı.

Ortaokul kategorisinde; Ruken Kaya il birincisi, M. Baran Barkut ise il üçüncüsü oldu.

Lise kategorisinde; Hivda Akbay il birinciliğini kazanırken, Osman İhsan il ikincisi ve Ümmü Gülsüm Çelik il üçüncüsü olarak dereceye girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, öğrenci başarısına katkı sağlayan okul yöneticileri, öğretmenler ve velilere teşekkür etti. Zorlu, öğrencilerin elde ettiği başarıların gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, başarıların aydınlık bir geleceğin habercisi olduğunu belirtti.

Yüksel Zorlunun mesajı: Kitapların ışığıyla elde edilen bu başarılar hepimiz için büyük bir gurur ve umut kaynağı. Yolunuz açık, başarınız daim olsun. Tüm gençlerimizi tebrik ediyor ve üstün başarılar diliyoruz.

PATNOS’TA AYDINLIK YARINLARA ADLI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI