Yahya Kemal Kitap Köşkü, Düzce Öğrencilerinin Yeni Çalışma Mekânı

Düzce Belediyesi'nin kütüphaneye dönüştürdüğü Yahya Kemal Kitap Köşkü, 23 Nisan Parkı'nda öğrencilerin tercih ettiği üçüncü kütüphane oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:57
Düzce Belediyesi tarafından yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen ve açılışı geçtiğimiz hafta yapılan Yahya Kemal Kitap Köşkü, öğrencilerin yeni mekanı haline geldi. 23 Nisan Parkı içinde yer alan köşk, sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen gençlerin ilgisini çekiyor.

Kentin üçüncü kütüphanesi

Dr. Faruk Özlü’nün eğitim yatırımlarına verdiği önem kapsamında hizmete sunulan köşk, şehrin üçüncü kütüphanesi olarak Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin ardından Düzceli gençlerin kullanımına açıldı. Adını Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Yahya Kemal Beyatlı’dan alan mekan, açılışından kısa süre sonra yoğun ilgi görmeye başladı.

Öğrencilerin tercihi: huzur, alan ve motivasyon

Köşkü kullanan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte çalışabilmenin motivasyonlarını artırdığını ve Yahya Kemal Kitap Köşkü’nün bu ihtiyacı karşıladığını belirtti. Ortamın nezih ve düzenli olması, çalışma alanlarının genişliği ve herkesin kendine ait bir alanının bulunmasının tercih sebepleri arasında gösterildi. Öğrenciler, mekanın odaklanmalarına katkı sağladığını vurguladı.

Teşekkür ve beklenti

Açılıştan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, yeni kütüphanelerin açılmasını beklediklerini ve başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

