Yahya Kemal Kitap Köşkü, Düzce Öğrencilerinin Yeni Çalışma Mekânı

Düzce Belediyesi tarafından yenilenerek kütüphaneye dönüştürülen ve açılışı geçtiğimiz hafta yapılan Yahya Kemal Kitap Köşkü, öğrencilerin yeni mekanı haline geldi. 23 Nisan Parkı içinde yer alan köşk, sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen gençlerin ilgisini çekiyor.

Kentin üçüncü kütüphanesi

Dr. Faruk Özlü’nün eğitim yatırımlarına verdiği önem kapsamında hizmete sunulan köşk, şehrin üçüncü kütüphanesi olarak Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin ardından Düzceli gençlerin kullanımına açıldı. Adını Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Yahya Kemal Beyatlı’dan alan mekan, açılışından kısa süre sonra yoğun ilgi görmeye başladı.

Öğrencilerin tercihi: huzur, alan ve motivasyon

Köşkü kullanan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte çalışabilmenin motivasyonlarını artırdığını ve Yahya Kemal Kitap Köşkü’nün bu ihtiyacı karşıladığını belirtti. Ortamın nezih ve düzenli olması, çalışma alanlarının genişliği ve herkesin kendine ait bir alanının bulunmasının tercih sebepleri arasında gösterildi. Öğrenciler, mekanın odaklanmalarına katkı sağladığını vurguladı.

Teşekkür ve beklenti

Açılıştan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, yeni kütüphanelerin açılmasını beklediklerini ve başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENEREK KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN VE AÇILIŞI GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN YAHYA KEMAL KİTAP KÖŞKÜ, ÖĞRENCİLERİN YENİ MEKANI HALİNE GELDİ. 23 NİSAN PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN KİTAP KÖŞKÜ, SAKİN BİR ORTAMDA DERS ÇALIŞMAK İSTEYEN GENÇLERİN AKININA UĞRUYOR.