Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kış Kampı 2026'da Minikler Mezuniyet Coşkusu

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin programı Eğitim Fakültesi'nde sona erdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kış Kampı 2026, 5-7 yaş arası çocuklara yönelik eğitsel ve eğlenceli atölye çalışmalarının ardından gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle tamamlandı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, Eğitim Fakültesi'nde düzenlenerek çocukların yıl boyunca kazandıkları deneyimlerin paylaşıldığı bir kutlamaya dönüştü.

Kış Kampı süresince alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyeler, çocukların bilimsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerini desteklemeyi hedefledi. Etkinlikler, miniklerin öğrenirken eğlenmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağladı.

Program sonunda düzenlenen mezuniyet töreninde kampa katılan çocuklara katılım belgeleri takdim edilirken, aileler de çocuklarının gelişim süreçlerine tanıklık etme imkânı buldu ve sevinçlerini paylaştı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KIŞ KAMPI 2026 PROGRAMI, 5-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTSEL VE EĞLENCELİ ATÖLYE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DÜZENLENEN MEZUNİYET TÖRENİYLE TAMAMLANDI.