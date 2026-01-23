Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kış Kampı 2026'da Minikler Mezuniyet Coşkusu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Merkezi'nin Kış Kampı 2026, 5-7 yaş çocukların atölyeleri ve mezuniyet töreniyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:39
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kış Kampı 2026'da Minikler Mezuniyet Coşkusu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kış Kampı 2026'da Minikler Mezuniyet Coşkusu

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin programı Eğitim Fakültesi'nde sona erdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kış Kampı 2026, 5-7 yaş arası çocuklara yönelik eğitsel ve eğlenceli atölye çalışmalarının ardından gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle tamamlandı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, Eğitim Fakültesi'nde düzenlenerek çocukların yıl boyunca kazandıkları deneyimlerin paylaşıldığı bir kutlamaya dönüştü.

Kış Kampı süresince alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyeler, çocukların bilimsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerini desteklemeyi hedefledi. Etkinlikler, miniklerin öğrenirken eğlenmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağladı.

Program sonunda düzenlenen mezuniyet töreninde kampa katılan çocuklara katılım belgeleri takdim edilirken, aileler de çocuklarının gelişim süreçlerine tanıklık etme imkânı buldu ve sevinçlerini paylaştı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KIŞ KAMPI 2026 PROGRAMI, 5-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTSEL VE EĞLENCELİ ATÖLYE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DÜZENLENEN MEZUNİYET TÖRENİYLE TAMAMLANDI.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Açıldı
2
Elazığ'da Teşhis Merkezi Yenilikleri Değerlendirildi
3
Yahya Kemal Kitap Köşkü, Düzce Öğrencilerinin Yeni Çalışma Mekânı
4
Yusuf Tekin: Kütahya'da Mesleki Eğitimde Hamilik ve Dijital Dönüşüm
5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi THE 2026'da 4 Alanda Dünya Sıralamasında
6
Balıkesir Üniversitesi'nden Lezzet Patikası: Burhaniye'de Yenilebilir Otlar Projesi
7
BTSO MESYEB: Türkiye'nin Nitelikli ve Belgeli İş Gücünün Adresi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları